House of lashes: Belleza y cuidado de pestañas

¿Cómo fueron tus comienzos en este rubro?

Desde niña supe que la belleza era lo mío. Era la típica curiosa y perfeccionista. Siempre al detalle, Fue así que el destino puso enfrente de mí la primera propuesta laboral. Extensionista de pestañas. Esto me dio curiosidad y enseguida me enamoré. Desde ese momento supe que la historia recién comenzaba Y así fue, la detallista no pudo con su genio y quiso darle su toque personal.

¿Cuál es tu estilo?

Me gusta lo natural y que las pestañas pasen desapercibidas, esas miradas que esconden un secreto son mis favoritas. Hay algo diferente y elegante pero no se sabe qué es.

Y con esta idea nace House of lashes, para que estés siempre lista. Con una mirada natural y delicada.



¿Cómo está organizada la empresa y qué servicios brindan al público?

Hace cuatro años que venimos trabajando en este hermoso proyecto. Actualmente somos seis personas las que compone nuestro staff. Y son más de cinco mil clientas que confían en nuestro servicio.

Nos especializamos en la colocación de extensión de pestañas pelo a pelo. La técnica es volumen ruso con certificación internacional.

El compromiso que tenemos con el público es con el cuidado de la pestaña natural.

Nuestra técnica permite el cuidado de la pestaña y el crecimiento natural de las mismas.

Las mujeres contamos con la agenda ajustada. Por eso nuestra propuesta es una clara solución para estar listas ante cualquier eventualidad. No solo quedas divina, también ahorras tiempo.





¿Qué objetivos tienen por delante?

Nuestro gran desafío para el 2022 es diversificar nuestra marca, llevando nuestro servicio a Capital Federal y Zona Norte de Buenos Aires.

Queremos estar cerca de aquellas que se sientan identificadas con nuestra marca y seguir desarrollando soluciones estéticas que faciliten la vida de las argentinas, realzando la belleza y sobre todo cuidando la salud.

Datos de contacto:

Número de contacto: 01165207601

Mail: [email protected]

Instagram: @houseoflashesquilmes

Facebook: houseoflashes