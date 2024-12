Ine García y la alquimia de sanar: cómo transformar las emociones para vivir mejor

CREDITO CARAS

¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de que tu vocación estaba en el ámbito terapéutico?

En la mayor parte de mi vida tuve una gran empatía por las emociones y el bienestar de cada persona. Ya a los 14 años de edad esta curiosidad por lo holístico comenzaba a hacerse sentir y hace 13 años se afianzó mucho más cuando arranque como consultante de terapias alternativas para mis ataques de pánico y al ver los resultados que habían generado en mi tuve la pasión de involucrarme y estudiar para transmitir ese bienestar, esas herramientas a los demás y ser una acompañante en cada proceso de quien resuene conmigo. Estudie yoga, meditación, gemoterapia, flores de Bach y Biodescodificación, ésta última genero los cambios más grandes en mi vida y es en donde mi pasión y vocación se expandió aún más. El pasado 6 de octubre tuve la oportunidad de brindar una charla en la 1° Expo Holística de Coronel Suarez sobre Estrés y Ansiedad y en ese momento supe que sí, que realmente mi pasión es por acá. ¿Qué fue lo que sentiste la primera vez que aplicaste una terapia alternativa y viste los resultados en otra persona? Uno como terapista tiene constantemente devoluciones, pero cuando observo los avances en mis consultantes, cuando veo que, si lo logran, cuando sanan, cuando se animan a conocerse, ¿para mí? Es la mejor devolución, realmente emociona poder sumar en la vida de alguien, ahí es donde se le encuentra sentido a todo. Y es un poco lo que busco con mis dos e-books, sumar a la vida de quien lo lea, que sean una herramienta para siempre volver y recordar que todo comienza en uno. Si uno está dispuesto a conocerse, a aceptar tanto sus sombras como sus luces, está dispuesto a sanar para vivir de una manera plena.

¿Qué impacto tuvo este cambio en tu manera de ver el mundo y tus relaciones personales?

Este mundo cambio mi perspectiva, mi estructura y mis creencias. En cuanto literalmente a TODO. Rompí vínculos, me aleje de personas con las que ya no compartía, acepte lo que ya no, solté, me descubrí en una nueva versión, la que, si me gusta de mi misma, la que sabe a dónde ir y como quiere que sea el camino, que sabe que no todo va a salir como uno espera pero que siempre va a ser lo mejor para uno. Deje de ser lo que los demás esperaban de mi para convertirme en lo que yo deseo de mí misma, no es de un día a otro son años de trabajo y compromiso, pero si se puede, entender que había creencias que venían desde generaciones anteriores que ya quedaron obsoletas fue lo primero, vi mi mundo romperse muchas veces, pero nada me detenía y por sobre todo entiendo que quien quiere estar, está y lo elige y ahí reside la libertad de cualquier persona, inclusive la mía: el poder elegir qué hacer con eso que sentimos y deseamos.



¿Cómo explicas el proceso de la Biodescodificación a alguien que nunca ha oído hablar de ella?

La biodescodificación busca entender como nuestras emociones y experiencias pueden influir en nuestra salud, se puede decir que en cada síntoma físico hay una emoción o conflicto no resuelto que está generando un estrés. Me gusta decir que la biodescoficación nos saca del piloto automático o nos cambia el chip, nos hace trabajar creencias que no nos suman o detienen nuestro potencial, nos da la posibilidad de resignificarlas para lograr un estado de bienestar general y cambiar nuestra mirada hacia esa situación y hacia la vida. Nos brinda la oportunidad de transformar la manera en que vivimos nuestras emociones y experiencias para lograr vivir en coherencia con nosotros mismos.