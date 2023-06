Infecciones de Transmisión Sexual (I.T.S)

CREDITO CARAS

¿Conoces cuáles son esas infecciones de transmisión sexual más comunes?

La mayoría son asintomáticas por lo tanto es muy importante la prevención:

Virus del papiloma Humano (VPH o HPV, por sus siglas en inglés) es una familia de virus que afectan la piel, la boca y la zona genital y/o anal. Existen más de 100 tipos de VPH. Los tipos denominados "de bajo riesgo" pueden provocar lesiones benignas como verrugas. Los llamados "de alto riesgo" pueden evolucionar a una infección persistente, provocar lesiones pre cancerosas y cáncer de cuello de útero, ano, pene, boca o garganta. El VPH se transmite de una persona a otra mediante el contacto en las relaciones sexuales. Las verrugas pueden desaparecer por sí solas. El tratamiento se enfoca en tratar las lesiones que el virus provoca. Para ambos sexos, se recomienda aplicar una vacuna que evita las cepas de VPH con más probabilidades de causar verrugas genitales y cáncer cervical.

Hérpes Genital: Infección de transmisión sexual frecuente caracterizada por dolor y llagas en los genitales. La enfermedad es causada por el virus del herpes simple y puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres. Los primeros síntomas son dolor, comezón y pequeñas llagas. Forman úlceras y escaras. Después de la infección inicial, el herpes genital permanece latente en el cuerpo. Los síntomas pueden volver a aparecer durante años. Se pueden usar medicamentos para controlar los brotes.

Infección por Chlamydia y gonorrea: Son infecciones bacterianas que se curan fácilmente con antibióticos. Se transmite por vía sexual y la mayoría de las personas que la padecen no tienen síntomas. Las vías principales de contagio son el sexo vaginal, el sexo anal, o el sexo oral sin protección con una persona infectada. La gonorrea también se puede transmitir al bebé durante el parto si la madre está infectada. La recurrencia de la infección por chlamydia es común. Debe volver a hacerse la prueba unos tres meses después del tratamiento, incluso si su pareja sexual o parejas sexuales recibieron tratamiento. Algunos síntomas:

Dolor o ardor al orinar. Flujo vaginal anormal que puede ser amarillento o con sangre. Sangrado entre periodos menstruales.

HIV: El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH o HIV, por su siglas en inglés) es un virus que afecta al sistema de defensas del organismo, llamado sistema inmunológico. Una vez debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de enfermedades. El VIH no tiene síntomas. Por lo tanto, la única manera de saber si alguien contrajo el VIH es a través de un test. Las vías de transmisión son sexuales, sanguínea y maternofetal.

Sífilis: La Sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria espiroqueta Treponema pallidum. Esta infección se manifiesta en la zona genital, los labios, la boca o el ano, entre otras zonas, y puede producirse tanto en hombres como en mujeres. En términos generales, se suele contagiar al mantener relaciones sexuales con una persona infectada o, en el caso de los bebés, si su madre la tiene durante el embarazo. La infección bacteriana comienza con una úlcera indolora. Se testea en toda mujer embarazada porque puede traer serias malformaciones en los bebés.

Trichomona vaginalis. La tricomoniasis es una ITS ocasionada por un parásito llamado Trichomonas vaginalis. Puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres, pero existe mayor incidencia en niñas adolescentes y mujeres jóvenes. Muchas infecciones por las T. vaginalis no tienen signos ni síntomas. Cuando existen síntomas, estos pueden incluir una secreción vaginal desagradable o de olor fuerte, amarillenta o verdosa o grisácea, picazón vaginal moderada, dolor al orinar y, en raros casos, dolor del abdomen bajo. La mayoría de los casos se tratan con un antibiótico llamado metronidazol. Las parejas sexuales de la persona infectada deben recibir tratamiento al mismo tiempo, aun si no presentan síntomas.

Hepatitis b y hepatitis C ambos virus de transmisión sexual y sanguínea. El virus de la hepatitis está en la sangre y en menor medida, la saliva, el semen y otros fluidos corporales de la persona infectada. Se contagia mediante el contacto directo con fluidos corporales infectados, generalmente a través de un pinchazo de aguja o por contacto sexual. También se transmite de madre a hijo durante el parto.

La mayoría de los adultos que presentan síntomas los manifiestan en un plazo de 3 a 6 meses después de la exposición. Estos síntomas son parecidos a los de la gripe (fatiga y cansancio); también pueden presentar una coloración amarilla en la piel y mucosas (ictericia), náuseas o vómitos, orina de color oscuro, fiebre y escalofríos. Pero muchas personas no los presentan. Vacunarse es la manera más segura y efectiva de reducir el riesgo de infección por hepatitis B. La vacuna protege contra la infección en más del 90% de los casos. Existen tratamientos altamente efectivos para las personas con Hepatitis B crónica. El tratamiento debe ser administrado y controlado por personal médico especializado.

Recorda que la única manera de prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual es el uso del preservativo SIEMPRE.

