Nathaly, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Somos un emprendimiento familiar, mi hijo Miguel (Programador y estudiante de Ingeniería) hace todo lo que tiene que ver con la tienda online y mi pareja Pablo, se encarga de las ventas mayoristas y distribuidores y eventos como expos y ferias.

Infusa surgió de un momento muy difícil en mi vida. Soy venezolana, con casi 10 años en Argentina, tuve que cerrar mi pequeña tienda en la peatonal Lavalle debido a la pandemia, en medio de una gran crisis familiar, incluyendo un divorcio complicado y un hijo adolescente, que me apoyaba y me acompañaba siempre en mis proyectos. En ese momento pensé que todo había terminado. Sin embargo, comencé a canalizar mensajes y a hacer ilustraciones que dieron vida a mi primer mazo de cartas, "Conexión con el Universo". Esa experiencia transformó mi vida y me impulsó a crear más mazos de cartas holísticos, enfocados en el crecimiento personal y el desarrollo espiritual.

¿Cuál es el significado del nombre de tu marca?

La palabra infusa, según la Real Academia Española es: "Se dice de las gracias y dones que Dios infunde en el alma".

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Soy Tarotista, desde los 15 años de edad leo el tarot de manera intuitiva y en la actualidad hago lecturas de tarot proyectivo.

Infusa ofrece una variedad de productos holísticos, entre ellos 10 mazos de cartas diseñados para uso personal o terapeutas holísticos, para meditación, autoayuda o tarotistas. Estos mazos están pensados para todo tipo de público, pero especialmente para quienes buscan un camino de introspección y sanación emocional. También ofrezco talleres y cursos de meditación, además de estar en formación para convertirme en coach profesional, lo cual me permitirá ampliar los servicios enfocados en el bienestar integral de las personas.

Nuestro producto más reciente, es “Un tecito para el alma” pocket deck” siempre innovando y creando nuevas herramientas y mazos de cartas.

¿Cómo proyectas a Infusa de cara al futuro?

La primera edición de Conexión con el Universo, fue de 20 ejemplares. Actualmente, hacemos más de 100 ejemplares por mes de 10 mazos diferentes y además tenemos venta mayorista y para distribuidores.

A mediano plazo, visualizo Infusa como una plataforma integral para el bienestar emocional y espiritual. Mi objetivo es expandir la línea de mazos de cartas y comenzar a escribir más libros relacionados con la sanación y el desarrollo personal. Además, quiero seguir desarrollando herramientas que puedan ser utilizadas por terapeutas holísticos y personas que trabajen en el área de la espiritualidad.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que destaca a Infusa es la fusión de mis distintas disciplinas: soy Ilustradora, Periodista, Diseñadora Gráfica, Profesora de Meditación y estudiante de Coaching. Todos esos saberes se integran en cada uno de los mazos que creo. Cada producto no solo tiene un diseño visual único, sino también un enfoque profundamente reflexivo y sanador, algo que resuena con quienes buscan herramientas auténticas para su crecimiento.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Creo que cada paso ha sido fundamental para llegar hasta aquí, pero si pudiera volver atrás, me habría animado a confiar más en mí misma desde el principio y a expandir mi visión sin miedo, sabiendo que los desafíos pueden convertirse en oportunidades.

