Insumos Lashes By Dai

CREDITO CARAS

Daiana, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento y con qué finalidad lo llevaste a cabo?

La marca surge en el año 2020 en plena pandemia. Me había quedado sin trabajo como muchos de nosotros en esa época. En ese entonces ya hacía pestañas, pero había decidido hacer un curso online para perfeccionarme porque no se podía salir y al tener más tiempo pude investigar sobre productos, conocer más que de solo “colocamos pestañas”. Descubrí que me gustaba la distribución de los insumos de esa forma podía estar siempre actualizada y a mis colegas brindarle información buena vendiéndoles lo mejor del mercado.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Actualmente, tengo mi espacio en Morón centro, junto con mi estética Angelick, brindamos todos los tratamientos para cejas y pestañas, además de la distribución de los insumos para que puedan realizar los trabajos las lashistas.

¿Qué desafíos tienes por delante?

Lo que quisiera lograr a lo largo del tiempo es poder ser la distribuidora y centro de estética más reconocido de Zona Oeste, que sepan que trabajamos con calidad, brindando lo mejor para cada cliente.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

El estar siempre actualizada e ir a grandes congresos con colegas de alto nivel, hace que pueda destacar en el mercado. Siempre destaco que no somos competencia y que cada una tiene su forma de poder ver la visión de su empresa, en mi caso me gusta que me elijan porque se lo vendo y las propuestas que les traigo siempre son innovadoras.

Si tuvieras que iniciar nuevamente, ¿qué harías diferente?

Si volviera a comenzar, haría todo exactamente como ahora, ya que es es un largo camino el que me queda por recorrer y de todos los errores aprendí muchísimo, conocí colegas que me ayudaron a entender que siempre podemos llegar a mucho más.

Es un rubro que entre todos los que estamos nos ayudamos a seguir creciendo, tratamos de romper con lo típico de la convivencia, siempre va a haber diferencias, pero las vamos superando en el camino aprendiendo una de otras.

En las fotos que adjunto dejo el proceso que pase desde ponerme mi primer local, asistir a eventos afuera y en provincias dando ponencias legales, ya que soy Abogada y poco a poco voy sumando nuevas cosas a este rubro sobre lo legal.

Datos de contacto:

WhatsApp: 11-3778-5900

Instagram: INSUMOS_LASHESBYDAI