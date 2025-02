Moria Casán rechazó ir a la mesa de Mirtha Legrand y apuntó contra Juana Viale: “Contrate un payaso”

Moria Casán no tiene pelos en la lengua, y lo demostró una vez más al hablar sobre las invitaciones que recibió para participar en los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale. En una entrevista con Luis Ventura en A la tarde (América), La One reveló que rechazó ambas propuestas y no dudó en lanzar una frase contundente hacia la nieta de la Chiqui.

Mirtha Legrand y Juana Viale están listas para volver a Mar del Plata después de seis años. Con sus emblemáticos programas Almorzando con Mirtha y Almorzando con Juana, la dupla promete dos fines de semana inolvidables los días 15, 16, 22 y 23 de febrero. Desde un imponente set, recibirán a las personalidades más destacadas del espectáculo, la política, la cultura y el deporte.

Los motivos por los que Moria Casán no estará presente en el regreso de Mirtha y Juana

Sin embargo, Moria Casán no será una de las figuras participantes. Cuando Ventura le preguntó si participaría, la actriz y conductora respondió sin rodeos: “Me invitaron, pero dije que no”. Y, con su característico humor, agregó: “Porque estoy a dieta y no tengo ganas de compartir”.

Moria explicó que no hay ninguna tensión entre ella y Mirtha, pero que simplemente no le atraen los horarios de grabación del programa. “Graban a las 11 de la mañana y yo ya tengo hambre. Escuchar huevadas yo no tengo ganas. He ido muchas veces a la mesa de Mirtha Legrand, no tengo ganas. ¿Qué vamos a hacer siempre lo mismo? No”, afirmó.

Moria Casán apuntó contra Juana Viale

Además, reveló que Juana Viale también la había invitado, argumentando que Moria “la divierte”. Ante esto, la diva no dudó en responder con una frase contundente: “Me invitó Juana Viale, porque parece que la divierto. Pero contratate un payaso, boluda. No, mi amor”.

Moria Casán en +Caras, el programa que conduce Héctor Muageri.

Moria Casán es conocida por su “lengua karateka”, con la que combina sinceridad y humor ácido, y esta vez no fue la excepción. Aunque aclaró que no hay problemas personales con Mirtha o Juana, dejó en claro que no está interesada en repetir experiencias que ya vivió.

Mientras tanto, Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para recibir a otras figuras en sus programas, que prometen ser un éxito en su regreso a Mar del Plata. Por su parte, Moria Casán seguirá siendo fiel a su estilo: directa, auténtica y siempre dispuesta a decir lo que piensa.