Las diferencias entre Letizia Ortiz y Máxima Zorreguieta son evidentes, no solo en su estilo y carisma, sino también en sus actitudes públicas. Mientras la argentina se destaca por su espontaneidad y calidez, la reina española mantiene una imagen más reservada y protocolar. Sin embargo, un episodio reciente reavivó la tensión entre ambas monarcas, generando controversia en medios internacionales.

El último desencuentro entre Letizia y Máxima tuvo lugar durante la conmemoración del 80.º aniversario de la liberación de Auschwitz. En el evento, al que asistieron distintas casas reales, la reina española sorprendió al abandonar la ceremonia de manera abrupta, dejando a su esposo, el rey Felipe VI, a cargo de las despedidas oficiales.

Según la revista portuguesa Flash, la actitud de Letizia fue calificada como "inaceptable" y generó incomodidad entre los asistentes, incluyendo a Máxima Zorreguieta y Mary de Dinamarca. Aunque no existen registros del momento, el gesto fue ampliamente comentado en círculos cercanos a la realeza y la prensa especializada.

Diferencias en la educación de las futuras reinas

Otro punto de discordia entre las monarcas es la educación de sus hijas. La princesa Leonor, heredera al trono español, fue criada bajo una disciplina rigurosa y centrada en el protocolo, como se vio en su reciente formación militar a bordo del buque Juan Sebastián Elcano. En cambio, la princesa Amalia de Holanda fue educada con una perspectiva más abierta, priorizando su formación en temas diplomáticos y políticos.

Además, la celebración de los 18 años de Leonor marcó otra diferencia significativa. Mientras otras casas reales suelen organizar eventos donde los herederos pueden interactuar y fortalecer lazos con otros miembros de la realeza europea, en España optaron por una celebración íntima en el Palacio de El Pardo, sin la presencia de príncipes ni princesas extranjeras. Un hecho que generó comentarios en el extranjero, ya que este tipo de encuentros son clave para futuras relaciones diplomáticas.

Las diferencias entre Letizia y Máxima no son nuevas, pero el reciente episodio en Auschwitz refuerza la idea de que sus estilos de liderazgo y su manera de entender la realeza las distancian cada vez más. Mientras una prefiere la sobriedad y el control de cada aparición pública, la otra no duda en mostrarse cercana y relajada. Más allá de los gestos puntuales, este nuevo roce deja en evidencia que las relaciones dentro de la realeza europea no siempre son tan armoniosas y amistosas como pretenden mostrar.

