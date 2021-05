JOM Deco: creando espacios más felices

María José Scaloni es abogada de profesión y la creadora de JOM Deco, una marca que nació en la pandemia con el objetivo de brindar a sus clientes productos que renueven sus espacios con distinción y originalidad. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más sobre su espacio.

“Vengo de una familia donde todos son abogados, desde mi bisabuela que fue la pionera. Amé la carrera y disfruté mucho mi paso por la universidad. Ejercí la profesión durante muchos años y siempre dije que me lleno los bolsillos, pero no el alma, siempre sentí que me faltaba algo más. Por esa razón, comencé a realizar cursos de decoración e investigué como hacer cambios funcionales en los ambientes, de la mano de la decoración de interiores, el estilismo y la moda”, afirma María José.

¿Como surge JOM?

Durante la primera fase de la pandemia, teniendo más tiempo libre, arranqué con este proyecto que era un pendiente en mi vida, siempre me gustó mucho la deco, el estilismo y la moda y, con el apoyo e impulso de mi pareja, me animé a despertar ese sueño que alguna vez tuve y por miedo siempre dejé de lado.

También en ese preciso momento, mi hijo adolescente se fue a vivir a España tras la posibilidad de perseguir su sueño futbolístico, por lo cual JOM llegó en el momento Justo para ser mi salvación de algún modo.

¿Qué experiencia busca brindarles a sus clientes?

¡Busco que todos aquellos que nos contactan y compran algo en la tienda tengan en sus casas un pedacito de mí, que sus espacios sean un poco más felices! Quiero que disfruten de la casa como hogar, sin importar el título de propiedad o la cantidad de metros. Creo y sostengo que “donde sea que estés, está tu hogar”.

La calidad del servicio suele ser muy importante. ¿En dónde te gusta poner foco?

Creo que lo más importante es la calidez en la atención. Detrás de cada cuenta de Instagram y de cada emprendimiento, estamos personas tratando de dar lo mejor de nosotros. ¡Ayudar al otro a poner linda su casa me llena el corazón de alegría!

Por eso me gusta poner foco en las necesidades específicas de cada uno de los que nos contactan, para que se sientan conformes y felices con el resultado.

¿Qué has aprendido en este tiempo de profesión?

En este tiempo he aprendido que, más allá de las tendencias y modas que vemos por todos lados que nos encantan y las seguimos, lo más importante es ser fieles a nosotros mismos, a nuestros gustos y necesidades, ¡Esa es la mejor tendencia siempre! Busco ofrecer productos para casas y personas reales.

¿Como proyectas tu futuro?

Estoy muy feliz por el crecimiento de JOM y tenemos muchas ideas en mente con mi pareja para seguir creciendo, también estamos proyectado una unidad de negocio nueva que nos tiene muy entusiasmados.

Sería una rama de JOM apuntada a ropa de niños. Esperamos en breve tener más novedades para compartirles.

Datos de contacto: María José Scaloni - Creadora de JOM DECO - mail: majo.scaloni@hotmail.com - Tel.: 0111569107018 - WEB: https://www.jom-deco.com/ - Instagram:/ jom_ _deco

Mirá el video de JOM DECO: