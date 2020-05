Jonathan Rizzi Cosmiatría: especialista y capacitador en tratamientos faciales

El profesional estético cuenta con una amplia experiencia y hoy, en una charla a fondo con Caras, nos comenta sobre sus inicios y de cómo en su centro buscan brindar una asistencia del más alto nivel en problemáticas faciales. “Comencé en esta profesión hace 6 años y a través de mis problemáticas personales me propuse ayudar a los demás. Desde muy joven, sufría de acné severo y rosácea. Iba a muchos centros de estética y especialistas que no me daban resultado, lo cual era muy decepcionante”, recuerda Jonathan.

Movilizado y buscando soluciones a sus problemas, el emprendedor se propuso estudiar, recibiéndose en el Consejo Argentino de Ciencias Estéticas. “Soy cosmiatra recibido y he realizado especializaciones en diversas técnicas y patologías. Siempre busco informarme sobre las últimas tendencias ya que la estética evoluciona día a día y siempre aparecen herramientas nuevas”.

¿En qué te especialistas y cual consideras que es tu diferencial?

Mi especialidad es la cosmiatría facial. También, soy un fan de los peelings químicos. Creo que socialmente hay una falla en el concepto de peeling, ya que no es solo pelar la piel (como dicen vulgarmente) o que solo pueden realizarse en invierno. Hoy en día los ácidos permiten desde una dermoexfoliación hasta una hidratación profunda y recupero total de la barrera cutánea. Por ese motivo, podemos utilizarlos en patologías como: la rosácea, acné y por supuesto en melamas y cicatrices. Mi amplia experiencia en este método es lo que hace la diferencia.

¿Como te gusta abordar a los clientes?

Mi abordaje con los clientes es totalmente personal. Me encanta charlar con ellos y resolver sus inquietudes. Estamos en contacto constantemente resolviendo sus dudas. Cuando hay algo nuevo, suelo brindar vivos en Instagram, invitando médicos y especialistas para que todas pueden seguir sumando conocimientos.

¿Realizas cursos y capacitaciones? ¿Cuáles son sus modalidades y metodologías?

Brindo cursos y capacitaciones de manera online. Se comunican mucho del interior del país y países limítrofes, creo que lo que llama la atención es el amplio programa que vemos en los intensivos y las herramientas que doy. Mas allá de que no trabajo con ninguna marca en particular, esto brinda a mis alumnos un abordaje diferente en su trabajo en gabinete.

¿Qué herramientas buscan darles a los profesionales estéticos?

Absolutamente todas. Buscamos no solo enseñar un protocolo de trabajo sino brindar información sobre las afecciones de piel, su contención psicológica, tratamiento domiciliario, relación paciente/profesional. Es muy fácil extraer un comedón, pero si no sabemos que lo causa estamos en problemas. Es muy fácil aplicar un peeling, pero sino sabemos su función y ciertas pautas de trabajo antes de aplicarlo, también estamos en problemas.

Muchas alumnas llegan con un librito paso a paso y no es así, cada paciente tiene un protocolo diferente, individual y único. Para ello tienen que estar capacitadas desde todos los aspectos, esa es mi principal misión.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Creo que unas de las mayores satisfacciones que me da mi trabajo es ver a mis alumnas totalmente contentas al terminar el curso. Ese mensaje que me envían siempre al finalizar me impulsa a seguir adelante. Lo veo en gabinete también, día a día con todas mis clientes y eso es algo que me pone muy feliz. Es muy lindo contribuir a mejorar el aspecto de la piel y sobre todo a mejorar la autoestima y calidad de vida de las personas.

Para contacto: jonathanrizzicursos@gmail.com.

Conoce más sobre el profesional ingresando en su perfil de Instagram.