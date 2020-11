Jonny Sawers: calidad y enseñanza en el mundo de las uñas

Jonny Sawers nació de la mano de Jonathan Beiro, emprendedor estético argentino, que buscaba crear un espacio armónico en busca de sanar experiencias negativas de su vida. Hoy charlamos con el en una entrevista exclusiva, donde nos cuenta sobre sus comienzos y los servicios que destacan en su espacio en Rosario.

“Siempre me gustó enseñar, por lo que al llegar a la ciudad de Rosario, me anoté en Cs. de la Educación. Dejé inconclusa la carrera ya que sentía que no era lo que buscaba, en ese momento ser feliz era lo primordial. Dentro de la Facultad me di cuenta de que trasmitir conocimiento era lo que me gustaba, pero ahí apareció la pregunta: ¿Qué era lo que buscaba transmitir?”, nos detalla el profesional estético que con el pasar del tiempo encontró las respuestas a su pregunta.

“Llegué a la estética gracias a Romi (una amiga de corazón) y al descubrirla me abrió los ojos a un mundo nuevo. Cabe destacar que siempre había estado ahí, mirándome, de lejos, por qué de alguna manera la estética siempre me había fascinado”, destaca Jonny.

Fue así como el emprendedor se fue capacitando con los mejores maestros a nivel Internacional, logrando ofrecer un servicio de calidad. “Si quería enseñar tenía que empezar por mí, para después poder trasmitir mis conocimientos. Hoy en día, mis alumnas aprecian está profesión que, es compleja, pero si se hace con conciencia y aprendizaje a la hora de trabajar trae muchísimas satisfacciones”.

En la actualidad, en Jonny Sawers cuentan con productos e insumos destacados en el mercado, para una mejor atención al público. Por otro lado, insisten en la imagen, y así nos lo cuenta el emprendedor.

“Es una condición indispensable a la hora de tener un logo que nos represente y nos identifique, de ahí mi agradecimiento a Venecia de BluFilms Argentina/México que siempre apoyo mi trabajo, aun cuando yo no lo hacía. Hoy, habiendo recorrido un largo camino, veo cuanto avance y por eso jamás bajo los brazos, ayudando a tantas chicas a encontrar su camino y a poder abrirse paso en este mundo de las uñas”, afirma.

¿Qué servicios tienen a disposición?

Actualmente estoy junto a mi socia y amiga Lady Bug, que se encarga del servicio al cliente ofreciendo servicios como semipermanente, esculpidas, nail art y estética de pies.

Jonny Sawers es la parte educativa del salón. Las chicas pueden encontrar desde cursos iniciales hasta de los más avanzados de manera online o presencial. Contamos con las mejores Técnicas Internacionales. Algunos de los cursos que dictó son: Manícuria rusa y Esmaltado Perfecto, Esculpidas en todos sus sistemas (gel, acrílico, fashion gel), Técnicas de capping, Micro Arte junto a una Licenciada en Bellas Artes (Bibiana Romero) y muchos más, que pueden encontrar en mi cuenta de Instagram.

Además, contamos con la venta de productos de calidad Premium, Tones, Staleks Pro y Roubloff.

¿Cuál crees que es la clave para destacar en este ambiente?

Capacitarse constantemente, invertir para dar un mejor servicio, no movilizarse es estancarse, y saber elegir profesionales capacitados que interactúen con el alumno a la hora de trasmitir el conocimiento. En este último, no puedo dejar de nombrar a mi referente constante, pedagógicamente capacitada, con excelencia y prestigio, Yulia Gorbachuk, directora de Tones Academy, en el cuál tengo el placer de formar parte de su equipo.

¿Cuáles son las tendencias del rubro actualmente?

Sin dudas Dry Manicure (manícuria rusa) llegó para instalarse. Otorga gran prolijidad en la zona de la cutícula, dándole paso a un esmaltado perfecto, en el cual se utilizan tornos y fresas. Por otro lado, el capping es un servicio muy pedido ya que nivela y da firmeza a las uñas naturales.

¿Cuál es la mayor satisfacción que te da tu trabajo?

No hay mayor satisfacción que ver crecer a una alumna/o, abrirse paso en este ambiente y seguir siendo amigos sin rivalidades. Me emociona verlas lograr sus metas. Además, disfruto el cariño recibido a diario por todos mis seguidores, son muy importantes para mí.

Datos de contacto:

WhatsApp: 3412256510

Instagram: Jonnysawers_nailinstructor_

Gmail: jonnysawers.nailstudio@gmail.com