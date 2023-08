Jouliá Makeup

CREDITO CARAS

Josefina, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Siempre quise dedicarme a algo en lo que sea realmente buena. Busqué muchos años desarrollarme a través de distintas profesiones, cursé varias carreras, trabajé en relación de dependencia, incursioné en hobbies. Hasta que un día observé que tenía que hacer algo que me apasione. Eso es y siempre fue el Maquillaje. Me inscribí en la carrera y ese año me recibí de Maquilladora Profesional. Supe desde la primera clase que quería dedicarme a eso. El mismo día volviendo de cursar, llegué a mi casa y abrí @jouliamakeup.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Lo que más me gusta es el Makeup Editorial, ver cómo evoluciona la moda y las tendencias. Considero que es importante ver qué se está haciendo, para poder buscar inspiración y generar propuestas que sean trendy y diferentes a la vez. No me gusta copiar, cuando tengo una idea, la anoto en algún lugar. Entonces cuando vuelvo a leer lo que escribi, ya puedo empezar a crear.

Me encanta trabajar con mujeres en todos los ámbitos donde me necesiten. He sido Maquilladora Principal en desfiles, producciones de moda, también realizo Maquillaje Social y para Novias, doy clases de Automaquillaje y Cuidado de la Piel, y brindo asesorías de Skincare y rutinas personalizadas.

Trato de que todos mis servicios sean específicos para la persona que me contrata y confía en mí para un momento importante en sus vidas.

¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

Me veo haciendo Makeup Editorial, acompañando a Novias y Madrinas, y muy cerca de mis alumnas y clientas, que muchas veces es su primer contacto con este mundo.

A su vez, este año termino mi carrera de Cosmiatría y me veo sumergida en el mundo del Skincare y los tratamientos faciales.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Cuando era adolescente mis papás me regalaron una cámara reflex para que saque fotos durante un viaje a Panamá. Años después me empecé a dedicar informalmente a la Fotografía, y con la explosión de las redes sociales, también quise estudiar Diseño de Imágenes. Además, cursé unos años Economía y también Comunicación Social.

Todas esas experiencias me han permitido administrar mi emprendimiento, no tengo Community Manager, contesto personalmente todas las consultas, no tengo Estilista, ni tampoco Fotógrafa.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Me gustaría empezar de nuevo, con toda la experiencia que tengo. Poder revivir todo, pero esta vez aprendiendo el doble.

Datos de contacto:

Instagram: @jouliamakeup