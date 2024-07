CREDITO CARAS

¿Cómo fueron los inicios de tu emprendimiento y con qué finalidad fue llevado a cabo?

Kailani surgió a raíz de querer vincular mundos internos, el amor por la actividad física, el tiempo al aire libre, la creatividad y el diseño.

Mi objetivo principal al crear Kailani fue que hablara genuinamente de quién soy como persona y poder encontrar otras mujeres que se sientan identificadas.

Siempre disfruté de las actividades al aire libre y con los años me siento cada vez más conectada con la naturaleza. Al diseñar las colecciones, me inspiro en las prendas claves que uso para mis actividades favoritas, creando productos que estén alineados conmigo y con lo que me gusta hacer.

Me gusta identificarme con las mujeres que eligen mis prendas y sentirme una de ellas, me emociona que a menos de un año del lanzamiento de la marca me las encuentro en la montaña usando mis diseños.

Sé que los sábados soleados hay muchas planeando sus aventuras, y pensar que de esta forma puedo acompañarlas, para mí, es uno de los sentidos más auténticos de comunidad.

¿Qué valor agrega tu marca a su entorno?

Nuestro compromiso con el ambiente.

Desde el principio, el desafío fue crear una marca de ropa de manera responsable y así proponer una nueva perspectiva sobre la moda, convencida de que la mejor prenda es aquella que además de estilo, tiene el menor impacto posible sobre el entorno.

En la actualidad, puedo afirmar que cumplimos con el desafío que nos propusimos desde el inicio.

Nuestro packaging es compostable y reutilizable; nuestros productos son slow fashion; y utilizamos lycras de poliéster reciclado en gran parte de nuestras colecciones, dándole un sentido a botellas plásticas que terminarían en desechos oceánicos.

Lograr esto fue un desafío considerable y complejo, teniendo en cuenta lo chica y joven que es la marca.

¿Qué hace que sus productos se destaquen en el mercado?

El nivel de exigencia al momento de crear.

Nuestro foco está puesto en confeccionar un producto de diseño sin perder la funcionalidad deportiva.

Cada detalle está pensado, todo tiene un porqué, nada de lo que ocurre en nuestra producción está puesto al azar, y eso distingue nuestros productos.

Los modelos y las telas están testadas por mí misma en situación de movimiento, ya sea corriendo por la montaña, haciendo yoga o esquiando. Una vez creada la primera muestra, empezamos a trabajar en ella, es un proceso largo de muchas idas y vueltas hasta llegar al producto final.

Las estampas y colores también están detalladamente seleccionados. Reconociendo el poder del color para influenciar directamente en las personas, elegimos colores del paisaje que transmiten naturalidad y armonía en sus combinaciones, y favorecen a todos los tonos de piel.

Datos de contacto:

Web: www.kailani.store

Instagram: @kailani.active

WhatsApp: +5492944305424

Mail: [email protected]