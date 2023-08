Karina Pugliese, odontología desde otra perspectiva

CREDITO CARAS

¿Cómo te formaste para llegar a ser la profesional referente que sos hoy?

Siempre supe que iba a ser odontóloga. Conocí la profesión a muy temprana edad por una descalcificación que tuve desde pequeña.

A los 10 años me regalaron la Barbie dentista, que aún conservo y a veces aparece en mis videos.

A los 17 me mudé a Buenos Aires para estudiar y me recibí en la Universidad de El Salvador con la

cual sigo en contacto creando contenido para la Asociación Odontológica Argentina.



El rol de influencer, por otro lado, si fue una sorpresa para mí. No fue planeado. En épocas de

pandemia, durante el confinamiento estricto, decidí hacer videos en Tik Tok con recomendaciones

para mis pacientes para cuidar su salud bucal. Consejos que pudieran seguir desde sus casas.

La cuenta tuvo mucho éxito, me di cuenta de que había mucho interés sobre cómo cuidar la sonrisa,

así que dar consejos en redes se convirtió en parte de mi profesión.

¿Cuál consideras que es el aspecto más gratificante de tu trabajo?

Sin dudas devolverle la seguridad de sonreír a mis pacientes. Soy muy emocional y me involucro

mucho en las historias que me cuentan al llegar al consultorio. Tengo muy presente que la salud

bucal no es solo estética, sino que está relacionada íntimamente con la autoestima de la persona.

Recuperar la tranquilidad de reír, de comer, de besar.

Otro aspecto gratificante es cuando me cuentan que pusieron en práctica mis consejos que vieron

en un video para cuidar su salud bucal o la de un ser querido.

¿Cómo abordas cuando los pacientes van con fotos de otras personas como referencia?

Muchos pacientes vienen con fotos de modelos, siempre priorizo escuchar al paciente, saber qué resultados quiere, contarle los diferentes tratamientos que se pueden lograr sin generar expectativas y que vean su sonrisa como un todo. La belleza es muy subjetiva, pero tiene parámetros. En odontología casi todo se mide, entonces muchas veces crear una sonrisa de 20 años en un paciente de 50 no queda bien. Todo eso se habla, se enseña, se educa al paciente y lo importante es que entiendan que como la sonrisa tiene ciertos parámetros estéticos a seguir, cada uno tiene una proporción la cual lo hace ver bello.

¿Cuál es tu enfoque principal al abordar los deseos y expectativas estéticas de tus pacientes?

Existen tres enfoques claves para el éxito de un tratamiento: Salud, funcionalidad y estética.

En la consulta siempre hablamos de los objetivos y buscamos encontrar un equilibrio entre los tres

aspectos.

La salud es el principal objetivo; devolver la función para masticar y hablar correctamente, es

fundamental.

En cuanto a la belleza, hay ciertos parámetros estéticos a seguir para lograrla, por eso es importante entender que la boca es un todo, dientes, encías, labios, Y todo tiene que estar en armonía, para eso asesoramos al paciente a la hora de elegir tonos, tamaño y forma de los dientes, y los ayudamos a

optar por el tratamiento indicado que se acerque más a sus objetivos,

Abordaremos en profundidad estos temas a lo largo de la columna.

En tu opinión, ¿qué papel juega la odontología estética en la mejora de la autoestima y confianza de los pacientes?

Eso lo veo todos los días en mi consultorio, pacientes que llegan con una actitud tímida, la frase escudo de ellos es “no te asustes, mi boca es un desastre”, lo escucho todos los días, y siempre les digo que para mí no hay bocas que sean un desastre.

En estos casos me enfoco en resolver desde lo más fácil a lo más difícil. Y centrarnos en cada paso para planificar un plan de tratamiento y no desesperarse.

Sonreír libera endorfinas, serotonina y nos da sensación de bienestar. Reduce la ansiedad y

depresión. Nos da seguridad a la hora de relacionarnos socialmente, aumenta la motivación y

productividad.

Muchos pacientes se ocupan de tratar su salud bucal para aplicar a un nuevo trabajo o para comenzar una nueva etapa en sus vidas como casarse, va más allá de un cambio físico.

Cuando logramos, a veces con pequeños cambios, que el paciente pueda sonreír, ya en la siguiente consulta vienen con otra actitud, y ahí uno se da cuenta los cambios que se producen en la confianza y autoestima de los pacientes y es algo muy lindo de apreciar.

¿Qué te genera a nivel personal?

Mucha satisfacción, es hermoso.

Hay un caso que siempre me emociona cuando lo cuento, de una paciente que vino porque tenía un diente partido y me contó que se lo quería reparar porque era el último recuerdo de su pareja golpeadora, si bien esa persona no estaba más en su vida y todo estaba resuelto legalmente ella tenía recuerdo todos los días en su sonrisa de él, ese mismo día la paciente se fue con una carilla y fue un tema cerrado, la actitud de ella a la próxima sesión cambio completamente, obviamente ese día lloramos las dos, pero fue súper lindo.

