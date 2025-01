Lolita Bags: Una Marca Sanjuanina que Revoluciona con las Mini Bags

CREDITO CARAS

Fundada hace apenas un año por Karen González, nació con un objetivo claro: acercar las últimas tendencias en carteras a mujeres de todas las edades y estilos, con diseños únicos, elegantes y de calidad.

La marca lleva el nombre de "Lolita," la inseparable compañera de vida de Karen: una perrita pincher de 12 años que simboliza lealtad y afecto. La chispa para emprender surgió de una experiencia cotidiana. “Un día tenía una gala y me di cuenta de que no tenía una cartera acorde al evento. Recorrí los locales del microcentro sanjuanino y noté que todo era muy similar, sin variedad de colores y a precios elevados. Además, no encontré ninguna tienda especializada solo en mini bags”, recuerda Karen.

Con esa inquietud, Karen decidió invertir las ganancias de su negocio, un almacén de comestibles, en un pequeño lote de seis carteras. Para su sorpresa, se vendieron rápidamente, confirmando que su intuición de vender carteras era acertada. Así nació @LOLITAbags.sj la página de Instagram donde comenzó a mostrar sus productos y ofrecer envíos locales y a todo el país.

La estrategia de trabajar con un showroom en lugar de un local físico permitió mantener precios accesibles y democratizar la moda. “Queremos formar una comunidad de amantes de las carteras, sin importar la posición económica. En Lolita Bags, todas pueden encontrar una opción acorde a su bolsillo y de excelente calidad”, destaca Karen.

Aunque enfrentaron el desafío de no tener una "vidriera" física, la marca supo aprovechar el poder de las redes sociales. Con contenido atractivo y estrategias publicitarias creativas, Lolita Bags atrajo seguidores y clientes fieles. Colaboraciones con las mejores influencers sanjuaninas, presencia en desfiles de prestigio provinciales, y sesiones fotográficas profesionales que decoran puntos estratégicos de la ciudad, han sido pilares de su éxito.

Hoy, Lolita Bags cuenta con más de 500 modelos diferentes, incluyendo diseños de calidad internacional, como los exclusivos modelos de París, para clientas exigentes que buscan lo mejor.

Karen tiene un sueño claro: “Mi mayor logro sería que en unos años, cuando alguien piense en una bag, automáticamente recomiende Lolita Bags. Así, el nombre de mi mejor amiga nunca será olvidado”.

Con pasión, creatividad y esfuerzo, Lolita Bags no solo ofrece carteras, sino una experiencia que combina moda, funcionalidad y un toque de historia personal y sentimental que inspira a seguir soñando.

Puedes conocer más en su cuenta de Instagram @LOLITAbags.sj y ser parte de esta comunidad de amantes de las mini bags.