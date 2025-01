Romi Silva: el despertar de la conciencia y el camino hacia la autenticidad

CREDITO CARAS

Romi, ¿qué entendes por "despertar de conciencia" y cómo podemos identificar si estamos transitando este proceso?

El despertar de conciencia es un proceso profundo de cuestionamiento que nos invita a mirar más allá de lo que creemos saber sobre nosotros mismos, nuestras creencias y hábitos. Es un viaje hacia el interior para liberar energías y patrones que ya no nos sirven. Es un llamado a vivir de manera auténtica, alineados con nuestra esencia más profunda. Este proceso puede comenzar cuando sentimos una necesidad de cambio o cuando algo en nuestra vida deja de resonar con nuestra verdad interior. Los síntomas incluyen una creciente inquietud emocional, momentos de duda o el deseo de romper con lo conocido.



¿Cuáles consideras que son los beneficios más transformadores del despertar de conciencia?

El despertar trae consigo muchos beneficios, y cada uno nos acerca más a nuestra esencia. Primero, está la autenticidad, al dejar atrás las máscaras que usamos para encajar y comenzar a ser quienes realmente somos. También, la empatía se amplifica, lo que nos permite conectar más profundamente con los demás. Un beneficio fundamental es descubrir un propósito de vida claro, lo que nos permite vivir alineados con nuestros valores más profundos. Además, la práctica de herramientas como la meditación reduce el estrés y la ansiedad, mientras que nuestra conexión con la naturaleza se fortalece, comprendiendo que somos parte de un todo.



En tu camino personal, ¿cómo te ha transformado el despertar de conciencia y qué papel juega la energía Kundalini en este proceso?

La energía Kundalini ha sido clave en mi transformación personal. Es una energía ancestral que desbloquea y transporta energía vital, actuando sobre los niveles físico, emocional y espiritual. Al activarla, experimentamos un despertar de conciencia profundo, que nos conecta con nuestro propósito de vida y nos permite expandir nuestra energía hacia una ascensión álmica. Mi proceso comenzó con una búsqueda interior que me llevó a los Registros Akáshicos y luego a la Kundalini, lo que me permitió sanar traumas y alinear mis valores con mis acciones.



¿Cómo pueden las personas integrar este despertar de conciencia en su vida diaria, especialmente en medio del ajetreo de la rutina?

Integrar el despertar no requiere cambios drásticos. Pequeños pasos generan grandes transformaciones. Es esencial encontrar momentos para uno mismo: respirar conscientemente, meditar, disfrutar del tiempo en la naturaleza, y ser amables con nosotros mismos. Escuchar al cuerpo y aprender a decir "no" cuando algo no nos hace bien son prácticas clave. En mi experiencia, las personas comienzan a notar cambios al incorporar estos pequeños hábitos de autoconocimiento en su día a día.



¿Qué cambios has observado en las personas que han participado de tus sesiones de activación Kundalini y otras terapias?

He visto transformaciones profundas. Muchas personas llegan con bloqueos o miedos, pero al entregarse al proceso, se sienten empoderadas, con una nueva perspectiva y un mayor sentido de propósito. He tenido testimonios de personas que han iniciado nuevos proyectos, nuevas relaciones o, incluso, han tomado la decisión de romper con ciclos tóxicos. Lo más hermoso es que muchos se sienten más conectados consigo mismos y con su intuición, lo que les permite tomar decisiones más alineadas con su ser interior.



Para aquellos que aún tienen dudas sobre el valor de la espiritualidad y las terapias alternativas, ¿qué les dirías?

Creo que estamos en una época donde mente y espíritu deben ir de la mano. Todos tenemos intuición, y el camino hacia el bienestar está en escuchar esa voz interna. Las terapias alternativas, como la Kundalini, no son solo prácticas espirituales, sino herramientas reales y tangibles que nos permiten conectar con nuestra esencia y sanar profundamente. No es algo mágico; es un camino hacia una vida más auténtica y plena.



¿Cómo ves el futuro de la salud y el bienestar?

El futuro de la salud está en la integración del cuerpo, mente y espíritu. Las terapias alternativas jugarán un papel clave, porque nos conectan con lo más profundo de nosotros mismos y nos permiten sanar desde adentro. El futuro pertenece a aquellos que eligen despertar y evolucionar hacia una vida más consciente y plena.



Para más información sobre las sesiones y cursos de Terapia Kundalini, pueden contactar a Romi Silva a través de Instagram (@soyromisilva) o WhatsApp (3525484720).