La armonía como rutina en Tapalqué, el pueblo libre de estrés

Comencé con las actividades holísticas allá por el año 1997, cuando hice los primeros niveles de Reiki de la mano de @robertninni en Saladillo, quien me hizo conocer acerca de la energía y sus beneficios. Durante estos 23 años me he capacitado de manera ininterrumpida, tanto en Argentina como en el exterior. Actualmente, en el espacio Cosquillas de Ángeles, doy sesiones de reiki, entrevistas de flores de Bach, encuentros de meditación, sesiones con Tachyiones, sesiones de Access Bars, Body Access, talleres y cursos de múltiples disciplinas, siempre apuntadas al despertar de la conciencia y a una nueva alegría de vivir. En cada una de estas terapias intento que la persona se reencuentre con su alma, que pueda descubrirse y descubrir su misión, el auténtico poder interior y sincronizar con el universo. Gabriela Noseda 💫 One conciousness trainer 💫 F de bach 💫Reiki 💫Tachyones 💫Meditación 💫Pur. de energia 💫Acces bar 💫 Limp. Energética de hogares Y MÁS