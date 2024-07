CREDITO CARAS

¿Cómo describirías la astrología y su relevancia en la vida cotidiana?

La astrología es una herramienta para comprender los ciclos y patrones que influyen en nuestra vida. Al interpretar la disposición de los planetas, podemos obtener insights sobre nuestros propios ciclos internos y desafíos. Desde la ciencia, sabemos que la Luna influye en las mareas y en otros efectos naturales, y nosotros, como parte de esa naturaleza, también estamos sujetos a estas influencias.

Interpretar el significado de los planetas y los ciclos que están transitando nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos y a reconocer los ciclos que estamos viviendo, que pueden ser varios simultáneamente. Algunos ciclos terminan mientras otros comienzan.

Como seres humanos, somos complejos y la astrología ofrece un enfoque que nos ayuda a comprender que somos seres cíclicos. Nos invita a entender nuestras polaridades y extremos y a buscar integrarlos. Además, nos proporciona una guía para tomar decisiones tanto en el día a día como en aspectos más profundos y complejos.

La astrología que yo practico es la Astrología Kármica y Espiritual. Esta disciplina traduce los temas y patrones que venimos a experimentar y evolucionar, así como los motivos por los que se repiten. También abarca la comprensión de nuestros padres, roles fundamentales en nuestra vida, y otros temas ancestrales. Es una herramienta integral y muy completa.

En mi vida personal, siempre recurro a la astrología, especialmente en momentos de crisis o cuando me siento perdido. Es en esos momentos que esta herramienta milenaria me reconforta, me ordena y me ayuda a entender el ciclo que estoy viviendo. Como todo ciclo, tiene su fin, pero es crucial saber qué es lo que me toca transitar y cómo ayudar a que eso se manifieste.

¿Cuáles son los principales pilares o principios en los que se basa la astrología?

Para entender la astrología, podemos nombrar los pilares como: los planetas, los signos o energías zodiacales, las casas astrológicas y los aspectos planetarios. Los planetas son los "actores", los signos representan las energías que encarnan, las casas muestran las áreas de vida en las que se manifiestan, y los aspectos describen cómo se comunican los planetas entre sí.

Como siempre recomiendo, la astrología debe ser vista de manera integral y no de forma aislada o separada. No se trata solo del Signo Solar o Lunar, sino de cómo interactúan todos los elementos al mismo tiempo. Esto puede llevar a conclusiones muy diferentes de las que ofrecen los "libros" o los "horóscopos", los cuales suelen carecer de la profundidad que se alcanza en una lectura de carta natal profunda con un buen astrólogo.

¿Cómo se puede utilizar la astrología para comprender mejor el yo interior y las relaciones interpersonales?

La astrología permite explorar los aspectos internos y las dinámicas en las relaciones interpersonales a través del análisis de la carta natal. Comprender los propios patrones y los de los demás facilita una mayor empatía y autoconocimiento.

¿Cuál es la diferencia entre la astrología occidental y la astrología oriental, como la astrología china?

La astrología occidental se basa en el zodiaco tropical y se enfoca en los planetas y sus influencias en la vida cotidiana. En contraste, la astrología oriental, como la astrología china, utiliza el zodiaco chino y el concepto de ciclos de 60 años para analizar la influencia de los astros. Ambas ofrecen perspectivas valiosas pero diferentes sobre cómo los astros afectan nuestras vidas.

¿Cómo afectan los movimientos planetarios y las configuraciones astrológicas a nivel global y personal?

Al "leer el cielo", podemos interpretar movimientos y ciclos a nivel global que afectan a toda la humanidad. Por ejemplo, la última vez que Plutón estuvo en el signo de Acuario fue durante la Revolución Francesa y la posterior Revolución Industrial, eventos que cambiaron nuestra sociedad. A nivel personal, los planetas afectan diferentes áreas de la vida de cada individuo de manera única, más allá de las tendencias globales.

¿Qué consejos darías a alguien que está interesado en comenzar a explorar la astrología como una herramienta para el autoconocimiento?

Mi primer consejo es que se realice una carta natal con alguien que resuene con uno mismo. Si la experiencia no resulta transformadora o profunda, es recomendable seguir buscando hasta encontrar un astrólogo de confianza. Aunque hoy en día hay mucha información en las redes, a veces falta la enseñanza básica de manera simple. Para quienes desean entender mejor, les sugiero hacer algún curso básico. Ofrecemos sesiones de carta natal, revolución solar, cursos básicos y una Carrera de Astrología para quienes desean convertirse en astrólogos.

¿Qué aspectos de la vida de una persona pueden ser analizados a través de una carta natal y cómo puede ayudar esto en su crecimiento personal?

Una carta natal permite analizar diversos aspectos de la vida de una persona, como su personalidad, sus retos, sus talentos y sus relaciones. Este análisis ayuda en el crecimiento personal al proporcionar una mayor comprensión de uno mismo, facilitando la identificación de patrones y áreas de desarrollo.