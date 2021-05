La Capkeria: pastelería que destaca por su originalidad y diseño

Mariela Lusinian se destaca por ser la fundadora de La Capkeria, un espacio gastronómico que se distingue por sus servicios de pastelería y sus clases profesionales donde se busca crear piezas originales, ricas y de calidad. La fundadora está especializada en Administración de Hoteles y Restaurantes en IBAHRS y también cuenta con un Postgrado de Gastronomía y Administración, en el Centre International de Glion de Suiza. Hoy conversamos con ella en una entrevista exclusiva.

“Buscamos que alumnos y clientes disfruten la experiencia de tener un producto que los represente y que, adicionalmente, sea super sabroso. Queremos que, el día de mañana cuando cierren sus ojos, vuelvan a ESE DIA ESPECIAL, a ese instante mágico de pedir los 3 deseos y lo recuerden con una sonrisa. Esa es nuestra misión en La Capkeria”, destaca Mariela.

¿Qué servicios y productos tienen a disposición?

Contamos con tortas decoradas, mesas dulces, ambientaciones y clases de pastelería. También tenemos una tienda virtual de productos de repostería para quienes buscan adquirirlos y para los alumnos de las clases.

¿Cuáles son las tendencias en el rubro actualmente?

¡Las tortas que no parecen tortas! Que en vez de hacer una torta redonda con una cámara de fotos como decorado en la parte superior, la torta sea una cámara de fotos casi real.

¿En dónde les gusta poner el foco?

En la calidad de la materia prima básicamente junto con los detalles del packaging. Consideramos a estos dos factores como la clave para lograr resultados de primer nivel.

¿Qué has aprendido en este tiempo de profesión?

Aprendí que uno se enriquece de todas formas cuando enriquece al otro y, además, que el propósito de vida de cada uno sería ideal si mediante nuestro trabajo podemos dar algo sumamente valioso a otras personas.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

¡Cuando me mandan fotos y comentarios con felicidad absoluta! Me hace muy feliz cuando me dicen que soy la pastelera oficial de la familia, es hermoso cuando te hacen parte…



Mariela Lusinian – fundadora de La Capkeria

Datos de contacto : Cel.: 11-3429-3779 - Mail: [email protected] - Instagram/ Twitter: @la_capkeria - www.facebook.com/lacapkeria - www.lacapkeria2.mitiendanube.com - www.ar.pinterest.com/lacapkeria