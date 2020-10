La creadora de la marca cuenta: “sueño con empoderar a las mujeres”

View this post on Instagram

>>Descubrí nuestros productos de 𝐝𝐢𝐬𝐞ñ𝐨 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐨, definidos por su construcción de cuero y detalles personalizados.❤️👛🌍 www.nataliasirius.com #bags #fashion #world #woman #diseño #love #europeo #me #cute #instagood #stylish #look #cuero #follow #modafemenina #estilo #minibags #international #girl #style #outfitoftheday