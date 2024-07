La escritura: Un gran aliado en los tratamientos de fertilidad

CREDITO CARAS

Para aquellas mujeres que están en la búsqueda de un hijo, el tema de la infertilidad les llega al corazón.

Cuando toca transitar esta situación, se produce un dolor inmenso, invade la furia, la angustia y la desilusión.

Desde mi experiencia personal, un recurso y gran aliado para transitar esos momentos, lo fue la Escritura Terapéutica . Crea una conexión mente-cuerpo-espíritu.

En los tratamientos de fertilidad, puede ser de gran ayuda escribir un diario, del día a día, y registrar todas las emociones y situaciones vividas, porque poder expresar nuestro sentir, SANA.

La gran mayoría de las veces, no lo hablamos con nadie y sentimos que lo tenemos todo adentro, y escribiendo, es una forma de sacarlo para afuera y ordenar los pensamientos.

(No es necesario compartirlo). Es terapéutico de todas las formas.

Hoy les muestro uno de mis tantos escritos, que titulé: Carta “No enviada”.

Lo escribí hace varios años en mi búsqueda, y decidí compartirlo, porque quiero visibilizar el sentimiento de quienes lo transitamos, para que no te sientas sola y contribuir a que el entorno, con información, pueda comprendernos un poco más, y lograr mayor empatía.

Carta no enviada:

Me gustaría contarte que tardé varios meses en asimilar la idea de que algo que había soñado y planeado durante mucho tiempo, no iba a ser como yo lo imaginaba.

Hay días en los que siento que todo es un sueño y no es real.

Muchas veces pienso en contártelo, pero no sé cómo decirte, que siento miedo y frustración y que se me está haciendo difícil el camino.

Tampoco tengo fuerzas para escuchar palabras de ánimo, por eso me callo.

La verdad es que son muchos los días en que mi cabeza solo piensa en esto, y prefiero disimularlo, porque no quiero que me digas que me obsesiono, porque créeme, me esfuerzo mucho para NO hacerlo y vivir felizmente, pero no es fácil, es una incertidumbre constante, que no me deja sentir paz y me atormenta.

Nunca imaginé que el proceso iba a ser así y siento que no es fácil, que las personas que no lo han vivido, puedan entenderme. Hay cosas que nadie ve.

Me gustaría contarte, que lo que antes me resultaba fácil, a veces se me hace un mundo. Hay días que no tengo ganas de nada y me cuesta disimularlo. Ni ganas de levantarme de la cama.

Siento que he perdido la capacidad de disfrute, de estar en el Momento presente y que me cuesta conectar con los demás. Pero si te lo digo, me siento vulnerable.

Muchas veces me debato, entre buscar consuelo, o tratar de desconectar un rato, obviando la realidad que me toca por tan solo un momento.

Ojalá pudiera decirte lo que me pasa, pero si lo digo, algunos van a minimizar mi dolor y no tengo ganas de sentir eso.

No sé cómo explicarte lo que siento, ni mis batallas internas, desde que empecé a buscar el embarazo.

Si a veces estoy pensativa, es porque me callo para protegerme, aunque sé que es posible, que no sea la mejor opción, pero paso mucho tiempo tratando de gestionar mis emociones.

Ojalá pudiera decirte, que hay momentos en los ni yo misma sé lo que necesito y siento.

En esta búsqueda, intento encontrar recursos para sentir calma, aunque muchas veces me siento desanimada y desilusionada.

Créeme de verdad, que me gustaría decirte que todo está bien, que confío 100%, que lo voy a lograr y disfrutar el proceso sin miedo, que sueño, me ilusiono y que no sufro.

Eso es lo que me gustaría decirte, pero NO puedo.

Me toca transitar esta realidad que nunca imagine y prefiero hacerlo en silencio, y por eso muchas veces, me siento sola.

Ah! Y también me gustaría pedirte un favor: Nunca le digas a una mujer sin hijos: #yvosparacuando

No sabes la batalla que puede estar luchando!!

Luciana Muñoz