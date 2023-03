La felicidad es el objetivo de nuestras vidas

CREDITO CARAS

Yo creo que todos tenemos dos aprendizajes fundamentales que hacer en esta vida: aprender a amar incondicionalmente y a ser felices, que están íntimamente entrelazados, pues como ya veremos para ser felices plenamente, debemos aprender a AMAR, a la vida y a todas sus manifestaciones...

Todos los seres humanos dicen querer ser felices, sin embargo aún son muy pocos los que se consideran plenamente felices con su presente, y muchos más los que siguen buscando la felicidad en un lugar lejano de su aquí y ahora, en una meta por cumplir, una casa que comprar, una pareja que tener, etc. etc. etc.

En mis 11 años de trabajo con pacientes de diversas partes del mundo, he observado que ni siquiera es habitual darse el tiempo para reflexionar acerca de la felicidad en sus vidas. Tantas personas han normalizado el hecho de sentirse insatisfechos que ya no se preguntan qué hacer o dejar de hacer para ser felices.

Necesitamos dejar de correr en la vida, soltar la creencia de que no hay tiempo, y darnos el espacio para reflexionar sobre este tema tan crucial en nuestras vidas. Si no nos damos tiempo para ser felices, entonces para qué estamos en esta vida, con este cuerpo? para trabajar, comer y dormir seguramente no…

Los psicólogos sabemos que hay pocas cosas que nos hacen plenamente felices a los seres humanos, y que la mayoría no son cosas, sino momentos. Momentos con nuestros seres queridos, momentos de conexión con la naturaleza y momentos de compasión con otros seres. Todo lo demás, ganar un premio, cambiar de trabajo, tener un auto nuevo, comprarse un piso de lujo, o hacer una buena inversión, son sólo placeres momentáneos. Que duran algo de tiempo y luego se van, dejando un sabor amargo, y haciendo visible nuevamente el vacío existencial que existía antes de que surgieran.

Y saben algo? no hay lugar para la felicidad en el futuro. Es imposible alcanzar un estado feliz en el futuro, simplemente porque el futuro es una idea en mi mente, no es real… Cómo puedo ser feliz en una situación que es imaginada? Eso sí que es imposible. Sólo puedo ser feliz en el momento presente, a través de la práctica de la aceptación sin juicio a mi vida tal cual se está manifestando. Y es aquí donde nos adentramos al fascinante mundo de la meditación, una práctica que busca ante todo una percepción directa y clara de la realidad.

El mindfulness, un tipo particular de meditación, permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo, aceptando activamente el fluir de la experiencia tal cual se está dando. ¿Lo conocías?

En nuestro instituto Modo Conciencia, brindamos formaciones y talleres basados en meditación samatha, vipassana y también mindfulness.



Hoy les dejo algunas preguntas y la invitación a que se den el tiempo para reflexionar…

¿Cuántos momentos de presencia plena les vas a dedicar hoy a tus seres queridos?

¿Cuándo será tu momento de retiro en la naturaleza hoy?

¿Y cuál será tu gesto de amor y servicio para con los demás el día de hoy?

¿Estás aceptando tu vida presente tal cual está sucediendo, o la estás rechazando pensando que podría llegar una mejor?

