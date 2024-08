CREDITO CARAS

La historia de Clinistore Nordelta comienza con una pasión genuina y un compromiso profundo hacia el bienestar animal. Maximiliano Armoza, siempre fue un amante de los perros y un ferviente proteccionista. Durante años, Maxi rescató más de 190 perros de la calle, brindándoles un hogar temporal y cuidándolos hasta que encontraron una familia que los adoptara y les diera el amor que merecen. Esta dedicación no pasó desapercibida, y pronto le surgió una idea que cambiaría su vida.



Un día, un grupo de colegas, conscientes de su dedicación y amor por los animales, le plantearon a Maxi la idea de abrir una clínica veterinaria. La propuesta le encantó, ya que le permitía llevar su pasión a un nivel más técnico y profesional. La idea de crear un espacio donde las mascotas fueran tratadas con el mismo amor y cuidado que él les brindaba en sus rescates resonó profundamente en él. No se trataba solo de un negocio comercial, sino de un proyecto con alma, donde cada mascota sería atendida con empatía y profesionalismo.



Así nació Clinistore, un lugar donde las mascotas son tratadas como miembros de la familia. Desde el principio, Maxi tuvo claro que quería que su clínica fuera diferente. “Aquí, no solo vendemos productos y servicios, sino que también creamos un ambiente acogedor y seguro para todas las mascotas que nos visitan. Nuestro objetivo es ofrecer una atención integral que abarque desde la venta de alimentos y accesorios, hasta servicios de internación y consultas veterinarias especializadas”, cuenta Maxi.



El primer Clinistore abrió sus puertas en el Remeros Plaza, un lugar que rápidamente se convirtió en un referente para los amantes de los animales de la zona. La acogida fue tan positiva que pronto comenzamos a expandirnos. La dedicación de Maxi y su equipo, compuesto por veterinarios altamente capacitados y personal apasionado, hizo que cada nuevo Clini mantuviera la misma filosofía de cuidado y respeto hacia los animales.



En la actualidad, Clinistore Nordelta sigue creciendo, impulsado por la misma pasión y compromiso que inspiraron su creación: “Creemos firmemente que el bienestar animal es una responsabilidad compartida y nos enorgullece ser parte de la comunidad que lo promueve. Tratamos a cada mascota como si fuera nuestra, porque entendemos que son mucho más que animales de compañía, son familia”, enfatiza.



Clinistore Nordelta es un testimonio vivo de que cuando la pasión se une con la profesionalidad, se pueden crear espacios que realmente marcan la diferencia en la vida de las mascotas y sus dueños.

Datos de contacto:

Remeros plaza: 1161439669

Nordelta: 1151600962

Vila Terra Center: 1124790893

Altos del encuentro: 1123577934