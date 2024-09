La magia de comenzar a meditar: Pequeños pasos, grandes cambios

CREDITO CARAS

Vivimos en un mundo cada vez más acelerado y estresante, y encontrar momentos de paz y claridad puede parecer un desafío casi imposible. Sin embargo, la meditación emerge como una herramienta poderosa para equilibrar la mente, mejorar el bienestar emocional y fomentar una mayor conexión con uno mismo. En este artículo, te voy a contar cómo puedes comenzar a meditar, estableciendo un hábito duradero con la metodología Kaisen.

La meditación es una práctica milenaria que busca alcanzar un estado de conciencia plena y paz interior. Aunque sus orígenes se encuentran en diversas tradiciones espirituales, hoy en día es ampliamente reconocida por sus beneficios para la salud mental y emocional. La meditación no solo ayuda a reducir el estrés, sino que también mejora la concentración, promueve el bienestar general y facilita una mayor conexión con uno mismo.

Me gusta explicar la meditación con la siguiente metáfora: Imagina lanzar una piedra en un lago tranquilo. Al principio, las ondas crean muchas perturbaciones, pero luego de un rato el agua vuelve a su calma original. De manera similar, al comenzar a meditar, tu mente puede estar llena de distracciones y excesivos pensamientos. Sin embargo, con la práctica constante, esas primeras turbulencias se calman, y tu mente encuentra una paz y claridad duradera, como el lago después del impacto.

Ahora si tu pregunta es: ¿Cómo empezar a meditar?

Te cuento que aplicar el método Kaizen de pequeños pasos va a ayudarte a que la meditación se convierta en un hábito en tu vida.

¿Qué es el método Kaisen? Se originó en Japón y se basa en la idea de que pequeños cambios constantes pueden llevar a mejoras significativas. Aplicado a la meditación, este enfoque implica empezar con pasos sencillos y graduales para establecer un hábito duradero. El secreto se encuentra en que esos pasos sean tan pequeños que no suponga ningún esfuerzo. Ten presente que “paso a paso no es poco a poco” y que “el primer paso no te lleva donde quieres ir, pero te saca de donde estás”.

Vamos con algunos tips para que hoy puedas dar tu primer paso:

Comienza con Cortos Periodos: Inicia con 3 a 5 minutos al día y vas haciendo ajustes graduales de un minuto más por semana. Utiliza técnicas de respiración para anclarte en el aquí y ahora. Utiliza aplicaciones como YouTube y Spotify, donde encontraras meditaciones guiadas. Establece una Rutina Diaria: Elige un momento específico del día para meditar, como al despertar o antes de dormir. Crea un espacio tranquilo, acogedor y libre de distracciones. Se compasivo, paciente y flexible contigo mismo. Celebra tus Progresos.

Si estas interesado en comenzar tu practica de meditación, te invito a unirte a mi curso "Aprende a Meditar Desde Cero" disponible en mis redes sociales, y da el primer paso hacia una transformación personal profunda.

Jesica Milesi

Profesora de Yoga

Instructora de Meditación

Para contactarte con Jesica

Instagram: @anahata323

https://www.instagram.com/anahata323/

Whatsapp: + 54 9 249 4581143