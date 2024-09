La mujer en el espejo

CREDITO CARAS

¿Quién es esa extraña que me mira como si me conociera?

Me sonríe, le devuelvo la sonrisa por cortesía. Tiene un aire conocido y familiar, debe haber sido una mujer interesante en su juventud.

Me alejo y ella me imita, tiene una levísima renguera casi imperceptible en su pierna izquierda, hay que prestar mucha atención para detectarla, lo que pasa es que quedé obsesionada con mi fractura de peroné y aunque todos me dicen que estoy de diez, me doy cuenta que no, que estaré tal vez de ocho, entonces mi vista está entrenada para ver esos detalles.

Tiene cuerpo de señora, le sobran unos kilos y se nota que le faltan horas de gimnasio. A mí nunca me gustó, debe ser porque siempre fui muy mala en educación física, zafaba con algún certificado médico.

Las arruguitas alrededor de los labios, las marcas de expresión en la frente y la flaccidez en el contorno del rostro, denotan que no pasó por el quirófano. Ojo, yo tampoco, me asusta, tuve que ir dos veces por necesidad y ninguna fue agradable. Ni pensar en hacerlo por voluntad.

Me vuelvo a acercar para observarla con más minuciosidad. Ojos claros, mirada experimentada, los años, la vida que te pasa por encima y te agota, las preocupaciones, hijos, salud, dinero y amor como dice la canción. Y sin embargo brillan, a pesar de todo sigue de pie, firme para enfrentar lo que toque.

Se mantiene coqueta y lleva la edad con dignidad, disfruta de la sabiduría que adquirió con el paso del tiempo. No pretende parecer una pendex,.

Se queda ahí como si ella me estuviera estudiando a mí. Tomo la decisión de irme primero y dejarla tranquila con su vida. Seguro que en algún momento volvemos a encontrarnos. La saludo, me responde con el mismo gesto de la mano.

Apago la luz. Salgo de la habitación y pienso ¿Seré realmente yo esa mujer en el espejo?

Adriana Francia

Escritora

Mentora de escritura

