“La persona traerá siempre un saber que no sabe qué sabe. Nuestro trabajo consiste en clarificar esas pistas”

👉 En este 1° de Mayo, en el marco del Día del/la Trabajador/a, queremos preguntarte ¿De que trabajás? 🤔 . ▶️ Desde Rizoma Consultora, consideramos que trabajar implica involucrarse en una tarea para producir una transformación. Si partimos de esta premisa, estamos en condiciones de afirmar que todxs los seres humanos (lo sepamos o no) trabajamos. Trabaja quien lo hace por un salario. Trabaja el ama de casa. Trabaja el que se dedica a "su vocación". Trabaja el estudiante. Trabaja el que busca el sentido de su propia vida, a través de una tarea que siempre lo trasciende, mejora el mundo y deja una huella. 👣 . ✅ En general, nos sentimos más satisfechos cuando esa tarea de transformación, se encuadra en nuestras convicciones y creencias porque si bien la vida se compone de diversas dimensiones, nosotros somos uno. Entonces, no solemos tener unos valores para la vida y otros valores para el trabajo; aunque ciertamente, a veces sentimos que están divorciados y es en esta tensión dialéctica y estimulante; que tenemos ocasión de preguntarnos como integrar lo vital con lo laboral en un equilibrio que seguramente será provisional y dinámico. ♻️ . ➡️ Ahora bien: cuando trabajamos ¿somos lo que hacemos o hacemos lo que somos? Si somos lo que hacemos, cuando no estamos haciendo nuestra tarea habitual, seguramente nos preguntaremos ¿quienes somos? Si hacemos lo que somos podremos integrar nuestros valores vitales al mundo laboral y encontrar en el trabajo una fuente de salud mental que impulse, estimule y colabore en la transformación social. 🤝 . 👉 Y vos ¿en que trabajas para mejorar el mundo? 💭