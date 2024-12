La profe que se animó a dar un salto cuántico; De profe a manager del Mago de la TV

CREDITO CARAS

Mi amor por viajar y conectar con culturas, me llevó a explorar el mundo a través de la creación de videos. Así nació Elige cómo vivir tus tiempos, un proyecto que inspira a aprovechar cada momento. En 2022, mientras viajaba sola por EE. UU., comencé a grabar entrevistas que resaltaban diferencias culturales. Poco a poco, estos contenidos comenzaron a ganar popularidad, y mi comunidad de seguidores creció. En 2023, durante mi viaje a México expandí mi contenido con recomendaciones de lugares, todo esto lo he logrado sin dejar de lado mi profesión como docente de inglés y dirigiendo mi academia, Beyond Learning Academy.

Este año en el 2024 comencé a incursionar en el mundo de la comunicación como en la radio y el streaming. A mitad de año, empecé a cubrir eventos para la radio de algunos artistas locales y famosos, como ,Piti Fernandez, Wayra, Iglesias , Maria Becerra entre otros. Al tiempo me contactó Leandro Llovet, más conocido como “ El Mago de la TV o el mago de los famosos" porque le había gustado lo que yo hacía en redes sociales. (Conocí al mago en un evento familiar en la ciudad de Pergamino de donde es Leandro hace unos años y nos seguiamos en redes sociales). Cuando me llamo, me dijo “Eli me gusta lo que haces, el contenido que subis a las redes sociales y como yo trabajo para una empresa y no tengo ese tiempo para eso me gustaria que me hagas mi contenido. Para eso me vas a tener que acompañar a los canales que me manejo que son canal 9, Artear y America. ”A partir de ahi empezamos a trabajar juntos. Me contrató para ser su manager no solamente le hago el contenido para sus redes sociales sino también lo acompaño a los programas filmando cada momento único y el detrás de escenas. Además, le manejo su agenda para todos los shows y eventos. Si alguien quiere contratarlo para algún show me llama a mí y ahí coordinamos.

Hoy combino mi experiencia como docente con mi pasión por la creación digital, siendo community manager, filmmaker y creadora de contenido UGC. ¡La vida siempre sorprende cuando eliges cómo vivirla!

Eliana V Trotta

Email: [email protected]

Celular: 2475412015

Instagram: @elianatrotta

Elige cómo Vivir tus Tiempos

Directora de Beyond, Learning Academy.

Generadora de contenido

Manager del mago de la TV @magoleandrollovet