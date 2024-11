La Psicología como Puente: La Visión de Fernán Arana

CREDITO CARAS

Fernán ¿Cuál es su área de investigación principal?

Mi área principal de trabajo es la interacción entre el campo de la ciencia de la personalidad (el conocimiento científico sobre cómo nos diferenciamos en nuestra manera de ser) y la ciencia de las relaciones (el conocimiento científico sobre cómo funcionan las relaciones humanas). A lo largo de 24 años de trabajo, he consolidado estas dos líneas de investigación dentro de una única línea que integra ambos conocimientos.

¿Qué proyectos de investigación ha liderado o participado?

Participé en distintos proyectos de investigación hasta que, en 2014, me tocó comenzar a dirigirlos. Comencé con el estudio del perfeccionismo (o la forma en que deseamos la excelencia y hasta qué punto nos evaluamos en función de ese criterio de excelencia al perseguir un objetivo), para luego migrar a un campo que siempre me pareció más atractivo: el de las rupturas amorosas. Aunque parezca mentira, es relativamente escaso el conocimiento científico acumulado sobre cómo funcionan las rupturas amorosas, qué consecuencias emocionales tienen y cuáles son los factores que explicarían por qué algunas personas se recuperan con facilidad de una ruptura, mientras que otras evolucionan hacia un desenlace mucho más complicado. Esta última pregunta de investigación se convirtió en mi línea de investigación formal de la última década. Actualmente sigo estudiando estos factores, y este proyecto fue el que me permitió convertirme "formalmente" en investigador al haber podido ingresar al CONICET en la categoría de investigador adjunto.

¿Cuál es su enfoque en la docencia?

Mi manera de dar clases parte de la base de que a la gente realmente le puede interesar el tema si puedes transmitir la pasión que a ti mismo te genera. Creo que si uno puede comunicar eso, expresándose con ejemplos que todos podamos visualizar y deteniéndose para responder las inquietudes que genera, es probable que el curso que impartes produzca un impacto en la gente. El feedback de los alumnos a lo largo de más de dos décadas de docencia ha sido, en ese sentido, muy positivo. Creo que es una ventaja poder enseñar algo que realmente te apasiona. A veces, muchas personas se sorprenden de por qué prefiero leer un artículo académico en lugar de otras opciones aparentemente más "placenteras" (como ver una serie o jugar un juego). Es sencillamente porque para mí es un trabajo que me gusta. Siempre estoy leyendo cosas nuevas, incluso ajenas a mi campo, solo por el placer de la curiosidad y de aprender algo nuevo.

¿Cuáles son sus logros académicos más destacados?

Si bien no me gusta hablar de logros, es cierto que quienes estamos en el mundo académico a veces medimos nuestro "éxito" en función de lo que hemos alcanzado. En ese sentido, apenas comencé mi carrera como psicólogo, realicé una investigación en mis ratos libres que me valió un premio (en dólares, en pleno 2001) que me ayudó a costear mis estudios de posgrado, los cuales de otra forma no podría haber realizado en el tiempo relativamente rápido que lo hice. Después comenzó mi formación de doctorado. Ser doctor implica ya tener un vínculo más formal con el mundo académico y, en particular, con el mundo de la investigación. Tardé seis años en lograr mi título de doctor y desarrollar mi primera línea de investigación, que fue el estudio del perfeccionismo.

¿En qué instituciones ha trabajado?

Siempre he sido un hombre de costumbres, y casi mantengo la mayoría de los lugares de trabajo en los que me inicié. Fundamentalmente, mi rol como docente e investigador ha sido en la Universidad de Buenos Aires, así como en otras universidades privadas que vinieron después. Desde hace un poco menos, comenzó mi rol formal de investigador en el CONICET y también el proyecto de la fundación que creé con mi amiga y colega, la doctora Adriana Lago: el CEPRI (Centro para el Estudio de la Personalidad y las Relaciones Interpersonales). Y, por supuesto, la actividad que siempre me acompañó desde que me recibí de licenciado fue mi práctica clínica, que constantemente me retroalimenta para investigar cosas nuevas y viceversa.

¿Cuál es su enfoque profesional y cómo ha contribuido a la psicología?

Justamente, esto que tiene que ver con la interacción de la práctica clínica y la investigación es mi definición personal de cómo me veo como profesional. Es la aplicación del famoso modelo Boulder, donde la idea es generar un círculo virtuoso que parte de la práctica clínica para generar ideas de investigación, y luego, con esos resultados, poder aplicarlos a los clientes que son los protagonistas de mi práctica clínica. Esa sinergia entre ambos aspectos define mi trabajo, a lo que ahora también le sumo algo que me parece importantísimo: la divulgación.

En los últimos años, he visto cómo las redes sociales se han poblado de personas hablando de cuestiones psicológicas. Toda esta gente opinando sobre temas sensibles me generó una inquietud que me motivó a divulgar el conocimiento científico sobre cómo funciona la personalidad y las relaciones de la manera más didáctica posible, y decididamente al público en general. Cansado de los opinólogos (tengan título o no) que comentan cosas que pueden ser criteriosas o no, pero que en la mayoría de los casos carecen de sustento, me puse como objetivo divulgar desde la evidencia, que es la única manera de transmitir un conocimiento sólido. Actualmente veo que mis seguidores crecen, y creo que esto se debe a que trato de comentar investigaciones concretas y traducirlas al público, despejándome de la opinión personal o aclarando cuando es necesario, pero siempre tratando de alinearme con la evidencia científica, que es mi formación.

