Laly Lezcano: diseña tus espacios con calidad y experiencia

Laly Lezcano es una profesional con base en arquitectura y que se ha especializado también en diseño de interiores, con la finalidad de brindar una propuesta integral a sus clientes. Con una gran vocación, ella buscaba fomentar su parte creativa con proyectos de calidad y hoy le detalla a CARAS como ha sido su camino. “Si bien estudié otras cosas y hasta ejercí la docencia, nunca dejé lo estético de lado, ni tampoco mis proyectos creativos. Cada trabajo, cada carrera, cada experiencia me fue formando y fortaleciendo. Hoy mi fuerte es interpretar con mucha empatía las necesidades y gustos de mis clientes. Mi prioridad es brindar una experiencia de disfrute”, destaca Laly.

Con respecto a la marca, la fundadora nos detalla un dato de color. “El nombre por el que me conoce y me llama todo mi entorno, mis seres queridos, clientes de todas las épocas es este: Laly. Si me llaman por mi nombre de pila “Laura” no me reconozco o me recuerda a cuando mamá se enojaba conmigo, jaja. Por eso unifico todo en “Laly Lezcano Centro Integral de Diseño y Decoración”, mi nombre, mi marca y TODOS los servicios” afirma.

En el espacio cuentan con todas las soluciones que se necesitan para llevar a cabo cualquier Proyecto de Diseño Interior, Reformas y Ampliaciones. “Nuestro fuerte son los proyectos integrales. Trabajamos en equipo y cubrimos todos los rubros: electricidad, pintura, albañilería, plomería, carpintería, etc.”, cuenta la creadora de la marca.

¿Como se han reinventado con la pandemia?

Creo que la pandemia nos hizo “ahorrar pasos” y calmar ansiedades. Antes se pactaba/agendaba una visita o primera entrevista para conocer el espacio, sus ocupantes, necesidades etc. Hoy eso lo hacemos de manera virtual, realizamos una videollamada, les solicito a mis clientes un videito y/o fotos en el que me hacen una “recorrida virtual” y me van contando todo. ¡Así largamos!

Luego, viene una devolución con alternativas de presupuestos y cuando ya tenemos esta etapa casi acordada, damos comienzo a los siguientes pasos. Concluyendo: Nos adentramos en el proyecto más rápido.

Por otro lado, cumplimos con protocolos tanto para cuidarnos nosotros como a nuestros clientes. Por ejemplo, no junto dos rubros el mismo día y voy rotando los equipos.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Con gran orgullo y de manera humilde, considero que nuestra diferencia es saber interpretar rápidamente lo que nuestros clientes proyectan en sus cabecitas. Claro está, asesorando, sugiriendo, presentando alternativas y brindando siempre soluciones. Hacemos realidad ese sueño de poder tener una casa o ambiente “de revista” con presupuestos realizables.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

En realidad, disfruto cada día, cada momento y de verdad amo mi trabajo. ¡Me apasiona, no me cansa nunca! Cuando un día de instalación termina y hacemos la foto o el video final compartiendo el antes y el después con mis clientes, me siento plena, aunque la jornada haya sido muy larga. Me gusta estar en todo y por más que quiera, no lo puedo evitar.

