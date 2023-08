Lanzamiento de alfajor de chocolate blanco y dulce plant based

CREDITO CARAS

Detrás de esta audaz innovación se encuentra el corazón y alma de los fundadores de URV, quienes comparten la misma convicción vegana que guía su creación de productos.

La trascendencia de este lanzamiento va más allá de la mera introducción de un nuevo producto en el mercado. Los creadores de URV son veganos comprometidos, y como consumidores de productos plant based, han experimentado de primera mano las limitaciones y oportunidades dentro de la industria alimentaria. Este nuevo alfajor no solo es un testimonio de sus habilidades culinarias, sino también un reflejo de su entendimiento profundo de lo que los consumidores veganos buscan y merecen.

"Como veganos, sabemos que no solo se trata de eliminar ingredientes de origen animal, sino de crear alimentos que ofrezcan la misma satisfacción y calidad que sus contrapartes tradicionales. Nuestro alfajor de dulce de leche y chocolate blanco es un testimonio de ese compromiso con la excelencia y la experiencia del sabor", compartió Lucia Mariño, una de las fundadoras de URV.

La experiencia gustativa de los nuevos alfajores es tan extraordinaria que trasciende las expectativas. A través de entrevistas callejeras documentadas en videos, URV demostró que sus productos son tan bien logrados que las personas no pueden discernir si son veganos o no. Esta capacidad de brindar una experiencia culinaria indistinguible es un testimonio de la dedicación de URV para ofrecer productos que no solo son éticamente alineados, sino también irresistiblemente deliciosos.

El lanzamiento del alfajor de chocolate blanco y su contraparte de chocolate negro es una muestra más de cómo URV está revolucionando el mercado de los productos veganos. Su compromiso con la autenticidad y la calidad se refleja en cada bocado, desafiando cualquier percepción preconcebida sobre los alimentos veganos.

Pero la innovación no es algo nuevo para URV. Hace más de una década, la marca ya estaba a la vanguardia al presentar al público argentino los alfajores de pasta de maní natural, marcando una tendencia que luego fue seguida por otros actores en el mercado.

En un mundo donde la elección consciente de alimentos es cada vez más relevante, Un Rincón Vegano se destaca como un faro de creatividad y excelencia. Sus productos encarnan la idea de que la comida vegana no solo puede ser excepcional, sino que también puede ser apreciada por una audiencia diversa que valora la innovación y la autenticidad.

Con cada creación, URV redefine los límites de lo que es posible en el mundo de la gastronomía vegana. El alfajor de dulce de leche y chocolate blanco es solo otro ejemplo de su compromiso inquebrantable con la excelencia y su misión de proporcionar una experiencia culinaria que no solo satisfaga los gustos, sino también las conciencias de sus clientes.

El legado de Un Rincón Vegano como pionero en la industria vegana se fortalece con cada producto, y su enfoque apasionado e innovador asegura que su influencia en el mundo de la comida trascienda el tiempo.



