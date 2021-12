Laura Carubín: Amor por la música

CREDITO CARAS

¿Cómo nació y trascendió con el tiempo tu pasión por la música?

Nací en Mendoza, ciudad que amo y respeto muchísimo. Empecé mi camino en la música de la mano de mi abuela paterna, Hilda Rosario Filomena Diprimio, cantante lírica. Era muy común en esa época, ver los pianos en las casas de nuestros abuelos. Esperaba el momento en el que ella se sentaba a tocar y empezaba a cantar. Allí empecé a volar a través de las melodías y nunca más pude regresar.

A través de los años, mis padres me orientaron a estudiar una carrera que pudiera darme algún sostén laboral a lo largo de mi vida. Justamente, por eso, me recibí de Psicóloga Social, formación que me ayudó a poder contener mis emociones y modificarlas. La música, siempre atravesó cada etapa importante de mi vida, como una especie de piel sobre mi cuerpo, mi mente y mi alma, algo de lo que jamás pude despegarme. Escribir era y es mi fuerte actualmente, es decir las cosas de una manera transparente y sin muchas vueltas.

Considero que no soy una gran poeta, pero sí tengo la facilidad para expresar y bajar a una canción las cosas que siento. ¿Si son biográficas? Absolutamente, mis mejores canciones las escribí, cuando me reventaron el corazón.

Alguien me dijo una vez, “Tenes alas, Vola” y ese maestro que llevo en mi corazón Javier Segura, junto a José Quiroga, Federico Díaz, Liliana Cortez, Fabuloso Carrasco, son los ángeles que me regaló esta carrera.

Nunca me consideré una gran cantante, pero mis sueños vuelan tan alto como mis pensamientos y no voy a dejar de pelear por ellos. Cantar con grandes voces que admiro, que las letras y las canciones puedan trascender a través del tiempo.

¿En qué momento se encuentra en la actualidad?

Estoy en el momento justo, feliz y satisfecha de la vida maravillosa que tengo, de la salud que gracias a Dios mantiene a mi familia a salvo y cerca mío siempre. Mis hijos Arturo y Amparo y mi marido Cocó, son el sostén y el motor más importante de mi vida.

Ya en este sexto disco de canciones propias que estamos editando, después de haber pasado por varios trabajos, junto a grandes productores, compositores y amigos, estoy disfrutando con mucha alegría este camino, que tanta felicidad nos ha traído. “Amalgamar” es una fusión entre mis sentimientos más profundos y los de las personas que comenzaron a escucharme. Eso se lo debo al equipo que tengo al lado, sin ellos no podría haber alcanzado muchos de esos sueños, Julieta Dora, Martín Daga, Pablo Orellano. Disfrutamos hacer música y crecer juntos.

Este disco atravesó momentos de muchísima emocionalidad, nos dejó canciones inolvidables, como “Con vos”, “Que te enamores de mi”, “Cuándo”. También nos motivó a reinventarnos desde lo tecnológico, hasta lo artístico.

¿Qué desafíos tienen por delante?

Hicimos seis discos, hemos sido teloneros de artistas importantes y de gran trayectoria. Recibimos colaboración de grandes voces de nuestra ciudad, de nuestro país, pero queremos más. Es difícil para los artistas emergentes acceder a las oportunidades, a los festivales, a las productoras, a los sellos, a distribuir nuestra música y aun así, nos seguimos proyectando, sin descanso, sin bajar los brazos. Los reconocimientos afectivos llegan, cuando uno deja absolutamente todo lo que tiene para dar y para darse, sin olvidar, que lo más importante es disfrutar, transitar el camino.

El 14 de enero sale “Loca” nuestro nuevo single. Allí cerramos este increíble trabajo y nos preparamos para nuevamente presentarnos en Marzo, en Buenos Aires.

