Le Borse: Una marca versátil que acompaña a la mujer

Sandra, ¿cómo fueron los inicios de Le Borse?

Le Borse nace de la necesidad de hacer y de crear. Trabajé muchos años en relación de dependencia y necesitaba iniciar un proyecto que realmente me entusiasmara. De forma muy artesanal, confeccionaba carteras que cosía a mano y que me compraban mis amigas o las llevaba a algún local. Un día, decidí mudarme a una población más pequeña, donde pude comenzar a dedicarme a esto que realmente me apasiona. Así surgió la marca.

¿La moda siempre fue parte de tu vida?

Desde chica me gustó la moda. Cuando era adolescente, me compraba revistas como Vanity Fair o Vogué. Claro que había algo en los bolsos y las carteras que me llamaba más la atención, por sobre las prendas. A medida que fui creciendo, me gastaba los primeros sueldos en carteras y en otra de las cosas que adoro, los accesorios.

¿Diseñas todos tus modelos?

Sí, junto con una Productora de Moda, estudiamos las tendencias, la paleta de colores y los tipos de cueros. Un proceso que durante mucho tiempo fue en soledad, hoy se hace en equipo, algo que es muy enriquecedor.

¿De qué forma se piensan las colecciones? ¿Qué es lo que te inspira?

Si bien seguimos las tendencias de cada temporada, siempre intentamos incorporar diseños que sean atemporales y funcionales en todas las líneas: carteras, mochilas, riñoneras, bandoleras, neceseres y billeteras. Mantenemos los colores clásicos e incorporamos los que son tendencia.

Siempre pensamos en mujeres que viven en constante movimiento, que son independientes, urbanas y actuales. ¿Qué necesitan para ir a trabajar o estar muchas horas fuera de su casa? ¿Qué diseños se adaptan a distintas personalidades? ¿Cómo van a combinar nuestras carteras con un outfit de día o de noche? Esas son algunas de las preguntas que surgen al momento de crear.

¿Qué aspectos consideras que diferencia a Le Borse?

La marca pone un fuerte acento en la calidad de las materias primas; todos los diseños son confeccionados con puro cuero argentino. Por ejemplo, en las últimas colecciones utilizamos el cuero graneado, un material muy liviano y versátil, combinado con napa o crocco para resaltar los diseños.

Pero además, nos ponemos el objetivo de acompañar a todas las mujeres, entonces no nos podemos olvidar de las más jóvenes, que buscan productos que sean bellos, pero que además, cuiden el medio ambiente.

Precisamente, como la versatilidad es otro de nuestros diferenciales, lanzamos una línea en Ecocuer, efecto napado, que está siendo furor entre las teenagers. Dentro de esta línea, tenemos la Colección Burano, de edición súper limitada, con colores bien llamativos como el naranja, verde y amarillo.

¿Cuáles son los planes para este año?

Queremos seguir trabajando con los diseños en cuero, pero también incorporar otros materiales que nos permiten llegar a otro público y nos dan más libertad de diseño.

Pero considero que una de las grandes apuestas es llegar a todos los rincones del país de dos formas: por un lado ampliando el canal mayorista y, por otro, potenciando los canales de venta on line, como nuestra página web, que estamos optimizando y las redes sociales.

Estoy convencida de que este será un gran año para Le Borse y que nos va a permitir seguir creciendo para que todas las argentinas puedan tener nuestros diseños.

Datos de contacto:

Web: https://leborsecueros.com.ar/

Redes sociales: leborsecueros

Teléfono: 341 6818970