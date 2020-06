Leggings de calidad con estampas exclusivas y modernas

LAMB LEGGINGS es una marca atemporal pensada para la mujer moderna. Con prendas cómodas, para todos los días, que se adaptan a todos los cuerpos, brindando una experiencia llena de color en casa estampa. Hoy charlan con Caras y nos comentan sobre este camino recorrido. Sofia, creadora de la marca, se recibió en las carreras de Diseño de Indumentaria y Producción de Modas. Con pequeñas experiencias en el mundo de la moda, la profesional decidió especializarse en el exterior. “Viajé a Barcelona para estudiar Estilismo de Modas, donde aprendí muchísimo y volví totalmente convencida que la venta online iba a pisar fuerte en Argentina”, remarca la emprendedora.

En el año 2015 trabajó como diseñadora freelance y en el 2016 lanzó su propia marca LAMB LENGGINGS. “El arte y el diseño se ven reflejados en cada estampa llena de color, que le da personalidad a las prendas, transformado un básico en algo más divertido y canchero ”, destaca la diseñadora. La marca comecializa sus productos a través de su tienda online y desde Instagram les muestra a sus clientas distintas maneras de combinar cada estampa con prendas básicas que pueden tener en su vestidor.

¿Qué productos tienen a disposición? ¿A qué publico apuntan?

Las leggings estampadas son mi producto estrella, la esencia de la marca. Cada estampa está pensada y diseñada para cada situación de uso. Me gusta que te puedan acompañar durante todo el día, brindando esa comodidad que muchas veces buscamos y no encontramos en la moda.

¿Qué importancia tiene hoy que las prendas sean funcionales?

Me parece super importante. Hoy en día se cuida aún más el bolsillo dada la situación de incertidumbre que estamos viviendo. Por eso creo que lo mejor que una marca le puede ofrecer a sus clientas, es una prenda de calidad, que perdure en el tiempo y sirva para diferentes situaciones de uso.

¿Cuáles son los métodos de venta y envío?

En enero había abierto un showroom (@wearemeraki.ba), donde convoqué otras marcas para que se sumaran. Me parecía interesante la idea de poder brindarle a la clienta un único espacio donde pudiera vestirse de pies a cabeza con diferentes marcas.

Por la situación actual, el espacio está cerrado, por lo que ahora sólo vendo desde la tienda online de LAMB y de Meraki. Además estoy asesorando y ayudando a las clientas siempre que lo necesien vía email, WhatsApp o redes sociales. Con respecto a los envíos, por el momento dos veces por semana se despachan por moto mensajería en Capital Federal y por correo a todo el interior del país y Gran Buenos Aires.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

La satisfacción más grande es ver a las clientas felices. Sobre todo, cuando reciben sus compras y te mandan fotos y mensajes diciendo que aman el producto, la calidad y destacan la comodidad. Recibir ese tipo de feedback me impulsa a seguir adelante, creando prendas cada vez mejores y siempre tratando de que sean accesibles.

¿Como se proyectan?¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

Me gustaría sacar una línea deportiva/urbana ya que soy una persona que disfruta mucho entrenar. Siempre elijo mis conjuntos dependiendo del tipo de entrenamiento que vaya a realizar. Mi idea es que tenga ese toque de diseño, donde simplemente con un sweater y una campera se arme un look urbano. Estas prendas, no solo deben tener una doble funcionalidad, sino la calidad para permanecer siempre impecables hagas lo que hagas.

