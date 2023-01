Leidy Fabiana: Tú puedes Arrasar con el 2023

CREDITO CARAS

Durante estos 13 años de experiencia en emprendimiento tuve muchos momentos de APRENDIZAJE DE VIDA, muchos lo llaman situación de pérdida o error, donde aprendí por donde ir y por donde no ir, aquí es donde nos hacemos más expertos!

Hablando con mi comunidad me di cuenta qué hay muchas personas que pasan por esas circunstancias algunos desisten de su meta y otros están cometiendo los mismos errores una y otra vez sin sacarle aprendizaje al hecho.

He decidido crear un sistema de 4 clases donde explico los pasos que me ayudaron a lograr mis metas pese a todos esos baches en mi vida, en este artículo te muestro un breve resumen de los pasos para apoyarte en el camino del emprendedor así comienzan arrasando el 2023.

Los 4 pasos para conquistar tus metas:

1. “TENER CLARO TU PORQUE” Hagan una introspección personal y respondamos las siguientes preguntas: a) ¿PORQUE TE LEVANTAS TODOS LOS DÍAS? Aquí es donde entendí que levantarse todos los días no es solo para lavarse los dientes, trabajar y comer sino que en base a esa pregunta le di un sentido más profundo a la vida, desde el día que entendí eso mi vida es más próspera y cada vez que subo un escalón en lo que busco me motiva a seguir al siguiente. b) La otra pregunta es: “¿HACIA DONDE VAS?” Me preguntè cuando comencé mi camino emprendedor y me lo pregunto cada vez que me siento perdida y mi respuesta siempre va hacia mis sueños.

2. TENER UN MENTOR. Aprender de una persona que ya ha logrado lo que buscamos y nos inspira es nuestro ejemplo de lo que queremos ser, es maravilloso porque tenemos una guía real del camino deseado donde no podemos equivocarnos y podemos innovar.

3. DECIDIR IR POR ELLO TODOS LOS DÍAS: Armar el plan de acción es clave para entender qué ruta estaremos transitando. Marcarlo y tenerlo a mano verlo todos los días ya sea pegado en la pared o en una agenda que lo puedas leer cada mañana.

4. MENTALIDAD DE GANADOR: en mis principios creì que solo se trataba de tener la mejor habilidad, conocí profesionales con información de mucho futuro pero sin mentalidad ganadora donde eso les impedía crecer. Todo se trata de tener una mentalidad abierta a detectar oportunidades y tomar acción. “MANTENER LA MENTE ACTIVA ES IGUAL A RESULTADOS” esta acción me llevó a lograr mantener mi crecimiento. ¿CÓMO MANTENER LA MENTE ACTIVA Y GANADORA? con audios, libros y talleres de mentalidad constantemente.

Estos cuatro puntos te darán el punto de partida, además estás invitado a formar parte de los grupos gratis de apoyo y comienza a CONQUISTAR TUS METAS CON MENTALIDAD GANADORA

