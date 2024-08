Lena Delirius al fin ve la luz

CREDITO CARAS

Hola Lisbeth ¿Cómo estás? Nos gustaría que nos cuentes algo sobre vos y tu famosa Lena Delirius

Te cuento un poco de mí y cómo nació mi querida Lena.

Soy artista plástica, escritora y humorista gráfica. Mi arte es totalmente expresionista, visceral, catártico.

Soy muy autodidacta y como buena geminiana curiosa incursioné en el humor gráfico como otra forma de expresión, combinando el dibujo y la escritura.

Desde chica fui seguidora de las tiras de El Loco Chavez, Mafalda, Clemente, Diógenes y el linyera y en mi adolescencia de Maitena.

Y así, con mi pasión por todo tipo de arte, incursioné en el noveno arte y comencé a crear a Lena, un personaje que surge de mi necesidad de expresar un sentimiento que me atravesaba hondamente y quise llevarlo al humor.

Y así, sin darme cuenta Lena cobró vida propia.

Ella es esa mujer real que está en todas nosotras. Esa mujer que día a día se levanta y trata de hacer lo mejor que puede, de cumplir sus sueños, de luchar por sus valores, de ser en definitiva una Mujer.

Lena no es la mujer perfecta ni una de una superhéroe de historieta. Lena no posa para las redes, no es linda todos los días ni está alegre a cada rato. Lena llora, sufre y se ríe de ella misma.

Me contaron que está por salir su libro ¿Es así?

Terminé de escribir el libro de "Lena Delirius, una mujer real en un mundo virtual" justo al iniciarse la pandemia y no pude sacarlo a la luz.

Hoy, cuatro años después, el libro será publicado y finalmente verá la luz, pero como Lena no se queda quita ya estoy trabajando en su segundo libro.

En definitiva, ¿quién es Lena, y quién es Lisbeth?

Lena es una Mujer, cómo vos y yo, las que nos animamos a mostrarnos tal cual somos y estamos felices de ser Mujer.

Lisbeth Feinberg

Instagram: lisbeth.humor

Cel 1564261750