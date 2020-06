Lencería de vanguardia, para que te sientas cómoda y segura

Rococo es un emprendimiento textil que confecciona lencería de forma artesanal. Desde la marca buscan que cada clienta se sienta segura y bien consigo misma gracias a las prendas. Por esa razón, hoy nos cuentan sobre esta experiencia de calidad, para que puedas redescubrir tu sensualidad sin perder la comodidad. “Nuestras prendas se adaptan a cada tipo de cuerpo ya que es realizada específicamente para cada cliente. Por eso todos los modelos son personalizados y a medida, con materiales de excelente calidad para que cada pieza te calce a la perfección”, destaca Rocío fundadora de la marca.

En el espacio, no solo se destacan por sus colores y diseños de vanguardia, sino que trabajan con telas propias que se destacan por incluir pigmentos exclusivos. Debido a su gran éxito, en Rococo charlan con Caras y nos comentan como fueron sus inicios en el rubro.

¿Como fueron los comienzos de Rococo?

Este emprendimiento comenzó, como tantos otros, a partir de una mala experiencia como consumidora. Había comprado un modelo de lencería por internet y cuando llegó no tenía nada que ver con lo que buscaba. ¡Me calzaba horrible!

Como yo estaba cursando Diseño Textil en la UBA, en un momento pensé en arrancar a confeccionar y hacer realidad los diseños que venía trabajando en el papel. Compré una máquina de coser, agarré un par de telas, hice los moldes y así la idea fue avanzando. Un tiempo después les mostré los modelos a mi círculo cercano, les encantó y me impulsaron a que tratara de comercializarlos. No le tenía mucha fe, pero con el boca a boca la cosa fue creciendo y, de un momento a otro, el departamento y el comedor en el que trabajaba me quedó chico y me tuve que mudar a un lugar más grande. De la noche a la mañana, de un experimento salió un emprendimiento.

¿Qué estilo de productos podemos encontrar en la marca? ¿A quiénes están dirigidos?

De lo que hacemos, el producto que más se destaca es la lencería de encaje. Nos gusta jugar mucho con las texturas y colores que hay en el mercado para crear modelos que sean elegantes y sensuales. Ellas están pensadas para todo tipo de personas. Como cada prenda se trabaja individualmente, se adaptan a todo el mundo, sin importar el tamaño, el sexo o la edad.

¿En qué se diferencian de la competencia?

La gran diferencia con otras marcas o emprendimientos es el tipo de relación que generamos con el cliente. Al adquirir uno de nuestros modelos, no te llevas una prenda más del montón. Cuando compras un conjunto, te llevas algo confeccionado exclusivamente para vos: desde el primer corte en la tela, hasta la última puntada de la máquina, son pensadas para la necesidad, el gusto y el cuerpo del cliente.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Las prendas que se producen industrialmente no siempre se adaptan a todo tipo de cuerpo. Por ahí te queda bien una parte y otra no. Nosotros concebimos que cada persona es única e irrepetible y por eso buscamos que cada mujer se empodere y se sienta feliz con su compra. Ningún conjunto de lencería va a solucionar todos los problemas de una persona, pero si una prenda puede aportar a que se sienta bien, segura de su femineidad y sensualidad, nos damos por cumplidos. Ese es el objetivo que perseguimos.

¿Cuáles son las modalidades de venta y envío?

Los pedidos se reciben a través de las redes sociales o nos contactan por WhatsApp. A partir de ahí, arrancamos con una pequeña charla donde arreglamos el modelo, telas y colores; después nos pasan las medidas ¡y listo! Una vez terminado, coordinamos el pago y la forma de entrega. Ofrecemos envíos a todo el país o pueden pasar a retirarlo por el taller.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da tu trabajo?

Nuestra mayor satisfacción es ver a la gente feliz. Nos encanta recibir los mensajes de satisfacción o las fotos de nuestras clientas, diciendo que están muy contentas con su compra. Creemos que para cualquier emprendedor que ama lo que hace, no hay mayor satisfacción que esa: el saber que alguien disfruta lo que haces.

Conoce más ingresando en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto: Rococo Lencería – Teléfono: +54 9 3344 615530420 // rococolenceria14@gmail.com.