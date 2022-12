CREDITO CARAS

Leonela, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Todo comenzó una tarde de Agosto de éste año. Andaba en busca de comprarme unos aros coloridos y cancheros. Al observar que donde vivo no vendían ese estilo de accesorios se me ocurrió crearlos.

Había mucha incertidumbre en mí, era lanzarme a algo que no sabía cómo se llamaba cada pieza, tampoco tenía conocimientos previos, pero no quise que el miedo me frustrara, y me compre los primeros insumos. Los primeros diseños fueron confeccionados con botones, buscaba que fueran novedoso y originales. El resultado obtenido fue muy bueno. Luego fui mutando y en la actualidad los diseños son con piedras soldadas.

¿Qué productos y servicios brindas al público?

Los inicios fueron aros y escapelas, luego confeccioné anillos, colgantes, charreteras, prendedores y pulseras.

La venta de los productos es online.

Soy muy inquieta y curiosa, siempre estoy pensando que objeto nuevo incorporar.

Me gratifica de este trabajo como un accesorio puede cambiar un outfit y asesorar a cada persona que llega a mí lo disfruto muchísimo.

Datos de contacto:

Instagram: lt.accesorios.arg

Facebook: Leonela Taverna

Mail: [email protected]