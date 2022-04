Lic. Anabella Martínez

CREDITO CARAS

¿Por qué decidiste dedicarte a la Psicología?

Desde niña me intereso apasionadamente la Psicología, me crie en un entorno laboral materno, en donde todos eran profesionales de la salud mental y esto, fortaleció mi curiosidad por esta profesión. Siempre me visualicé siendo Psicóloga y atendiendo en un consultorio.

En los espacios de atención médica general, he experimentado que se desestima por muchos momentos los síntomas “no aparentes” de alteraciones, en relación a la salud mental, por eso me esfuerzo en el proceso de psicoeducación, para que cada paciente identifique lo que le sucede y que es lo que puede hacer en esos momentos para aliviar su malestar.

Mi prioridad en el abordaje de los pacientes, no es solo que superen la situación que los aqueja, sino que se vallan fortalecidos y con herramientas para distintos procesos de la vida, luego de cada sesión.

¿Cuáles son los servicios que brindas desde tu profesión?

Me especializo en el ámbito clínico, realizando Terapia Cognitivo Conductual y abordo casos de Sexología Clínica mediante una consulta individualizada y adaptada a cada persona, abordando los aspectos más importantes para comenzar los cambios necesarios.

Antes de terminar mi carrera ya estaba especializándome en Terapia Cognitivo Conductual. Me entusiasma este tipo de terapia, ya que nos centramos en conocer al paciente y entender los problemas por los que consulta, centrándonos en el aquí y ahora. En el tratamiento propiamente dicho, se aplican técnicas dirigidas a lograr el cambio que beneficia al paciente, tratando que estas técnicas le sirvan en cualquier instancia de su vida, evitando así la dependencia clínica. A medida que identificamos avances vamos espaciando la frecuencia de las consultas, mientras aplicamos procedimientos orientados a mantener los cambios y prevenir recaídas.

Desde la pandemia comencé a fortalecer la atención virtual, para que la consulta se pueda realizar desde cualquier lugar en donde se encuentren. Ofreciendo material digital concreto en relación a las temáticas abordadas.

A su vez, he comenzado a insertarme en el mundo de las redes sociales para dialogar y comunicar casos, técnicas, herramientas para empezar a reconocer y hacernos cargo de lo que nos sucede. Debemos recordar que la salud mental es igual de importante que la fiscal y emocional.

Te espero para cualquier tipo de consulta.

Datos de contacto:

Instagram: Psicologia_anabella_martinez

Facebook: Psicologa Anabella Martinez

Turnos y consultas: +54 3436203670