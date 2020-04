Lic. Marina Rosas: “Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta”

Marina Rosas es Licenciada en Psicología y egresada de la Universidad del Salvador con un Magister en Psicoterapia Sistémica. Hoy nos cuenta sobre sus especialidades y de cómo trabaja con sus pacientes. “Trabajo hace ya 10 años, en el área clínica como Terapeuta Individual, Grupal y de Familia”, le comenta la profesional a Caras. Además, comenta que “tuve la oportunidad de conocer y formarme con la Dra. Adriana Schnake, una de las grandes maestras en Gestalt de Latinoamérica y aprender con ella su modalidad de trabajo con los síntomas del cuerpo o enfermedades. Realicé en el centro Anchimalen en Chiloé (Chile) la especialización en el Enfoque Holístico Salud Enfermedad”.

Marina completó su formación con una Maestría en Psicoterapia Gestáltica en la Asociación Gestáltica de Buenos Aires (AGBA). Especializada en el modelo del Mental Research Institute de Palo Alto, California (Estados Unidos), se centra en la experiencia clínica tanto forma individual como en la atención de familias y parejas.

¿Cuáles son las modalidades de consulta?

Ya hace varios años que trabajo de manera virtual, tengo pacientes con los que trabajo a través de video llamada de WhatsApp y también, a través de otras plataformas como Skype, Zoom y Facebook.

Comencé a trabajar de esta manera por casualidad, tenía un paciente que se mudaba fuera de Buenos aires y era la mejor forma que encontramos para seguir acompañándolo a la distancia.

Me enfrenté a mis propios prejuicios sobre esta modalidad de atención y afortunadamente tuvimos excelentes resultados, hay algo de estar en casa en pantuflas que hace que la gente se sienta más cómoda y relajada.

No descarto para nada la atención en consultorio de manera presencial, al contrario, pero si debo confesar que encontré en la psicoterapia online muchas ventajas que no me imaginaba.

Por ejemplo: no tener que trasladarse, aprovechar mejor el tiempo o la comodidad de comunicarse estés donde estés. Tengo pacientes que son mamás y así logran ahorrarse el tiempo como el costo de traslado al consultorio. También ha sido muy beneficioso para pacientes que suelen viajar por trabajo.

La terapia online me abrió la puerta para tener cada vez más pacientes de otros países.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes?

Las problemáticas son la soledad, trastornos de ansiedad, dificultades para conseguir una pareja estable y actualmente, por supuesto, estoy trabajando mucho con todo lo que acarrea el aislamiento social por Coronavirus.

Con esto último, hay muchas personas que están sufriendo episodios de ansiedad. La convivencia se hace más difícil, aparecen dificultades con la pareja, como organizarse como familia o como contener a los hijos.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el paciente?

Se genera un vínculo de confianza y contención, que es algo fundamental para mi manera de trabajar. Ser terapeuta es tener el privilegio de acompañar a otro en su camino de crecimiento.

El espacio psicoterapéutico es un espacio de trabajo en conjunto, donde cada uno pone su parte para ir encontrándole la vuelta a lo que se quiere resolver.

¿Cómo abordas a los pacientes?

Cómo terapeuta gestáltica no interpreto, sino que las intervenciones se hacen en conjunto con el paciente, teniendo en cuenta el feedback del mismo.

No se focaliza en el pasado, sino en la resolución de conflictos en el aquí y ahora, de esta manera se logran resultados importantes en poco tiempo.

La mirada sistémica me ayuda a comprender el sistema familiar del paciente, sus relaciones interpersonales y los patrones en la comunicación. Mientras que las técnicas de intervención gestálticas me ayudan para que el paciente pueda tomar conciencia dejando de lado los mecanismos de defensa que nublan la realidad tal cual es.

De esta manera, al ser más consiente de sus propias emociones, se eleva su nivel de darse cuenta y resuelve sus conflictos.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Como mencioné anteriormente, ser terapeuta es tener el privilegio de acompañar al otro en su camino de crecimiento. Tener la satisfacción de ver que logran resolver conflictos que arrastraban durante años.

He tenido pacientes que luego de años de probar con diferentes carreras y no avanzar, pudieron destrabar esta repetición, encontrar su verdadera vocación y hoy los veo felices con su profesión armada y trabajando en lo que aman.

Otros que lograron resolver conflictos con sus parejas. Como así pacientes que pudieron terminar con una relación conflictiva de muchos años, superar la separación y reconstruir su vida. Y hoy los veo armando su propia familia.

En resumen, lo que más disfruto de ser terapeuta, es ver como esa persona se transforma, crece y se convierte en una mejor versión de sí mismo.

Para contacto: Lic. Marina Rosas (MN 49.988) - Whatsapp: 11 5866-0973 // email: consultas@marinarosas.com.ar