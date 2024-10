Lic. Mariné Romero: Mi camino para ayudar a las mujeres a reconectar con su ser

CREDITO CARAS

¿Qué te motivó a especializarte en psicología y cómo ha sido tu trayectoria profesional hasta ahora?

Desde muy chica sentí que la psicología era mi camino. Siempre me interesó entender las emociones y el comportamiento humano. En el 2001, me fui de Mendoza para estudiar, en medio de un contexto complicado para el país. Esa experiencia me ayudó a crecer mucho a nivel personal. Al regresar, comencé dando clases en una escuela rural. Progresivamente encontré en la clínica mi verdadera pasión. Hoy, combino la práctica clínica con talleres, charlas para mujeres, y participaciones en medios, donde puedo compartir herramientas para el bienestar.

En tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan tus pacientes y cómo los ayudas a superarlos?

La mayoría de mis pacientes son mujeres que buscan reconectar con su interior. Perciben el peso de cumplir múltiples roles: hijas/madres, esposas, profesionales. Uno de los desafíos más grandes es encontrar tiempo para ellas mismas y manejar el estrés. Lo primero que les enseño es a respirar conscientemente. Parece simple, pero es un cambio profundo. La respiración te ayuda a estar presente y luego de algunos días vas notando resultados increíbles.

¿Podrías compartir alguna técnica o consejo práctico que recomiendes a tus seguidores para manejar el estrés diario?

En mis talleres, utilizo un método que he desarrollado y que está basado en la respiración consciente, la meditación guiada, las neurociencias y técnicas de visualización creativa. La idea es que con estos recursos, puedan afrontar lo cotidiano con más calma y equilibrio. La respiración consciente es una herramienta poderosa: no solo reduce el estrés, sino que también te ayuda a reconectar internamente.

¿Cómo ves la evolución de la psicología en el contexto actual y qué cambios crees que son necesarios para mejorar el bienestar mental de las personas?

La Psicología está atravesando un momento muy especial. Cada vez más, se complementa con las neurociencias y los modelos cuánticos, lo cual es una hermosa evolución para todos. Creo que la clave está en ser flexibles: aprender a mirarnos con amor, entender nuestras heridas y trascenderlas. Promuevo esta visión en mi práctica, y los resultados son hermosos en un corto plazo. Es hora de que todas aprendamos a cuidarnos con más consciencia y amor.

Para más información :

Instagram: @mari.romero.psicologa

WhatsApp de consultas: +54 9 2634399615