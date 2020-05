Lic. Nadia Weimer: herramientas para combatir la ansiedad y el estrés

Nadia Weimer es psicóloga recibida en la Universidad de Buenos Aires. Se formó posteriormente en Terapia Cognitiva Conductual (TCC), especializándose en Trastornos de Ansiedad. “Tuve la oportunidad de viajar a Philadelphia (Estados Unidos) a capacitarme en Beck Institute, donde tuve el honor de conocer a Aaron Beck, el padre de la psicología cognitiva. Al regresar, rendí un examen de residencia Municipal y así arranqué en clínica. El hospital me enfrentó a millones de situaciones impensadas para mi hasta ese momento. Fue lo que necesitaba para animarme, y enfrentar mis miedos”, le comenta Nadia a Caras.

Después de realizar su residencia abrió su consultorio en San Fernando donde realiza consultas presenciales y online. “Fui observando que la mayor cantidad de pacientes consultaban por algún tipo de trastorno de ansiedad, por lo que decidí formarme específicamente en esa área”.

¿Qué es la Terapia Cognitiva Conductual?

Es una terapia avalada científicamente y es de primera elección para tratamientos de trastornos de Ansiedad. Se trabaja por objetivos puntuales, donde nos focalizamos en resolver lo que al paciente le genera malestar o incapacidad. A grandes rasgos, la Terapia Cognitiva Conductual entiende que no son las situaciones las que nos generan las emociones, sino lo que interpretamos, pensamos, sobre esa situación. Por ejemplo : solemos decir “Fulano hizo tal cosa que me hizo enojar” cuando en realidad no es el otro el que genera el enojo, sino lo que uno interpreta de lo que el otro hizo.

Es por eso que no todas las personas reaccionan emocionalmente igual a una misma situación, ya que todos interpretamos lo que sucede en el exterior de acuerdo a nuestros patrones de pensamiento. A través de la TCC buscamos reconocer los pensamientos que no nos son funcionales, cuestionarlos y modificarlos. Esto es lo que se denomina restructuración cognitiva. Además, se utilizan otras técnicas según el caso como: técnicas de mindfulness, que son sencilla y muy efectiva para reducir los niveles de ansiedad.

¿Cuáles son las metodologías y modalidades de las sesiones?

Hoy por hoy, con el Aislamiento preventivo y obligatorio debido al COVID-19, las sesiones son netamente online. Las sesiones se realizan por videollamada de WhatsApp o Skype. Obviamente, esta modalidad, tiene pros y contras. La contra es quizás la falta de contacto y de intimidad, y por otro lado la falta de costumbre; hay mucha gente que se resiste a este tipo de modalidad. Creo que es una cuestión de adaptarse a los cambios.

Lo positivo es la posibilidad de poder atenderse desde cualquier parte del mundo. Personas que residen en el exterior tienen la posibilidad de atenderse con un profesional de su misma cultura; o gente del interior del país donde la oferta de profesionales es muy escasa o nula. En lo personal ofrezco las dos opciones (presencial y online) porque entiendo que no todos tenemos las mismas necesidades y preferencias y ambas son igual de efectivas.

¿Cuáles son los mayores motivos de consulta?

Los trastornos de Ansiedad son muy amplios. Los más frecuente son los ataques de pánico, ansiedad social, y trastorno de ansiedad generalizada. En estos momentos con todo lo que conlleva la pandemia, se incrementaron las consultas por preocupaciones excesivas, ataque de pánico, disfunciones del sueño, angustia. La realidad es que el escenario actual es estresante por naturaleza y los niveles de ansiedad suben. De golpe nos cambiaron las reglas de juego: no podemos salir, los vínculos se limitan muchísimo, nuestras rutinas cambiaron abruptamente, y nuestra proyección a futuro se limita a unos pocos días. La incertidumbre se volvió muy visible, y se desvaneció la ilusión de control que nos mantenía en eje.

Digo ilusión porque nunca controlamos el futuro, pero más o menos, podíamos planear algo. Hoy eso desapareció, y debemos adaptarnos a este nuevo escenario donde todo es desconocido e incierto. Ahí es donde la ansiedad toma protagonismo. Nos pone en alerta. Y esto muchas veces se manifiesta en el cuerpo: gastritis, contracturas, insomnio, aumento o disminución de apetito, entre otros.

En estos casos es donde las técnicas de Mindfulness son muy útiles: ayudan a bajar un cambio, a salir del parloteo mental que tanto nos tortura cuando la ansiedad la domina. También nos ayuda a sacar la atención de este dialogo interno y llevarla a la respiración o a los sentidos (según el ejercicio que se aplique) y hace que los niveles de ansiedad disminuyan, porque no los estamos alimentando con la atención.

¿Qué has aprendido en estos años de profesión?

Llevo 10 años trabajando en clínica y nunca dejo de aprender. La ansiedad se manifiesta de múltiples formas y cada paciente es único. Si bien hay factores en común y en eso se basan los manuales y tratamientos, hay que adaptarlos a cada caso.

Los libros te enseñan lineamientos, pero en la práctica es un caso por caso. No a todos les sirven las mismas herramientas porque tiene que ver mucho con los tiempos y formas de cada uno. Forzar una técnica es contraproducente. Así que hay que ir de a poco para que se puedan ir asimilando los cambios. Pienso que cuando eso sucede es fantástico. Ver como la persona va cambiando su temple, como están más tranquilos; y al principio muchos no se dan cuenta u otros se desconocen.

Por ejemplo : recuerdo una paciente que no podía viajar largas distancias debido a su trastorno de pánico. Tenía una casa en el interior a la cual no iba hace años. Una vez terminado el tratamiento recibí un mensaje de ella contándome que había viajado y estaba disfrutando de sus vacaciones en familia.

Esas con las pequeñas cosas que te llenan el alma y te motivan a seguir formándote. Saber que podés cambiarle la vida a alguien no tiene precio, y recibir ese agradecimiento es algo invalorable.

Conoce más ingresando en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto: Lic. Nadia E. Weimer (MN. 44205 MP. 95931) – WhatsApp (+54 9 11) 4192 3076 // Email: nadiaweimer@gmail.com.