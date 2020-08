Lic. Natalia Giardino: la mejor versión de uno mismo

Desde pequeña, a Natalia Giardino le gusta investigar en la cocina olores, sabores, qué le pasa a los alimentos si le pone calor o frío, siempre hizo y amó la diversidad de deportes. Por ello, decidió estudiar la licenciatura en Nutrición y especializarse en Nutrición deportiva. “Durante la licenciatura me di cuenta de que no solo quería ser nutricionista y estar en un consultorio con pacientes dispuestos a mejorar su calidad de vida, sino que quería poder combinar mis dos pasiones. Por lo tanto, mi meta comenzó a ser, no solo controlar el combustible que le damos a nuestro cuerpo, sino algo que va mucho más allá, que es el entrenamiento invisible”, dice.

- ¿Qué es el entrenamiento invisible?

Consta de cuatro pilares fundamentales: la nutrición, la hidratación, el descanso y la salud mental. Luego de recibirme me especialicé en Nutrición Deportiva. Mi tesis de grado tuvo como objetivo la alimentación y la hidratación de los surfistas. Para ello trabajé con el equipo nacional de Surf (ASA Surf), a quien siempre les estaré agradecida.

- ¿Cuál fue la experiencia que más la ha marcado en su carrera profesional?

Fue en 2018 cuando participé del primer Congreso Mundial de Nutrición Deportiva en el Fútbol en el que participaron grandes exponentes y nutricionistas de los mejores equipos de fútbol, como Manchester United, el Barcelona y el Real Madrid, entre otros.

En el marco del seminario se organizó un concurso a la mejor receta deportiva energética, donde los asistentes teníamos la posibilidad de exponer nuestra receta para ser evaluada por los nutricionistas del Club Barcelona FC, los mismos que le dicen a Messi y compañía cuál debe ser su alimentación para rendir al máximo.

Decidí participar con una reconstrucción de una vieja receta de caramelos de miel que hacía mi abuela, apuntando a buscar energía de rápida absorción al deportista que la ingiera. ¡Mi sorpresa fue enorme cuando fue elegida como la mejor del concurso! Así, me llevé a casa la felicitación de todos los nutricionistas del medio deportivo y la camiseta del Barça firmada por Leo Messi. Sueño con personas motivadas en cuidar su salud, con ganas de hacer actividad física a diario, que logran los objetivos que se proponen, de vida, de salud y en su rendimiento deportivo. trabajando con deportistas de elite como amateur.

