Lic. Siomara Valente: Descarga Emocional. “No tire su basura aquí”

¿Qué pasa cuando una persona viene y me deposita todas sus emociones displacenteras e inconclusas? Existen muchas personas que no saben cómo transitar o atravesar sus miedos, frustraciones, enojos y tristezas. Emociones que generan una incomodidad o displacer, las cuales en muchas ocasiones, evitamos sentir.

Sucede que en el cotidiano de la vida, estas emociones son proyectadas o depositadas en alguna situación y en alguna persona que también está aquí y ahora desconectada de sí misma. A esto llamo “desconexión emocional espejada”.

¿Qué significa? Cuando nos descuidamos y desconectamos de nuestro mundo emocional, nos encontramos con alguien que nos recuerda que volvamos a estar presentes aquí y ahora!! Por ejemplo, “de la nada” nos grita o insulta, depositando en nosotros su enojo. Quien recibe el insulto, comienza a volver a sí mismo gracias a esta situación violenta e invasiva, generándole emociones como asombro, indignación, enojo, injusticia, como así también un estado de desconocimiento o alienación.

Quien realiza la acción no sabe gestionar sus emociones, no puede conectar con lo que le sucede, porque lo vive como amenazante. Por eso la única forma que inconscientemente encuentra es generar situaciones que le permitan esta descarga emocional. Y si hablamos de descarga emocional, estamos hablando de la forma que tienen los niños/as de gestionar sus emociones. Existen muchos adultos niños que viven su mundo emocional de esta manera, como niños…

Ahora bien, quien recibe y es depósito de estas emociones displacenteras del otro, tiene la llave para no hacerse cargo de lo que no le corresponde! Eso sí, no debemos olvidarnos que la situación de la cual también soy parte me invita a mirarme, a preguntarme ¿para qué me ocurre esto a mí? ¿estoy internamente en un lugar de víctima en mi vida?¿Tengo la fuerza, claridad y seguridad de poner límites claros? Y límites a mí mismo ¿puedo ponerme? Son interrogantes que nos pueden guiar, para tomar el gran aprendizaje en estas situaciones. Esta es una manera adulta y responsable de hacerme cargo de mi 50% en esta situación vivida.

Saberme inocente y sostener que el otro es el 100% culpable de lo que ocurrió, es ubicarme en rol de víctima de la situación y víctima de esa otra persona. Esta posición solo hará que muchas otras situaciones vuelvan a ocurrirme, para invitarme una vez más a conectar conmigo misma/o, cuidarme, empoderarme, correrme del lugar de víctima y hacerme cargo de mi existir.

Es menester poner un límite o ponerme un límite, para no perderme y ser depositaria de descargas emocionales ajenas, como también ser yo quien ejerza la descarga sobre otro. Soy responsable de mi mundo emocional, soy responsable de mi autocuidado, por eso es necesario re-educarnos en las emociones. Concurrir a espacios donde me permitan la conexión conmigo mismo/a, el poder verme, trabajarme para tener un vasto autoconocimiento de mi ser. Estos espacios pueden ser terapéuticos y holísticos o bien puedo comenzar a generarlos a través de la meditación, visualizaciones y ejercicios de respiración. Esto me posibilita estar 100% atenta/o a mi mundo emocional, y esta es mi responsabilidad no solo conmigo, sino también con la comunidad en la que estoy inserto.

Lic. Siomara Valente

Psicóloga MAT: 897

