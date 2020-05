Lic. Virginia Martinez Coria: ser psicóloga offline en tiempos online

Virginia Martinez Coria se encuentra recibida hace más de una década. Con una fuerte vocación por ayudar a los demás y conocer la mente humana, tuvo un breve paso por diferentes empresas que le hicieron comprender la Psicología como su verdadera vocación. “Me causaba un interés particular cuando escuchaba comentarios de la gente acerca de que siempre sucedían las mismas cosas, o que se relacionaban con la misma clase de personas y se veían repitiendo situaciones que no querían”, recuerda Virginia.

Por esa razón, la profesional comenzó a preguntarse cómo podría ayudar a aliviar ese malestar y revertirlo para lograr avances. “Siempre tuve vocación de servicio, me gusta ser útil y poder ayudar al otro a sentirse mejor, y más haciendo lo que más me gusta hacer: escuchar al paciente. Así inicié en esta hermosa profesión de la que sigo enamorada”.

¿Cuáles son los mayores motivos de consulta?

Me especializo en la atención de Adultos por lo que los motivos más comunes son problemas de parejas, conflictos en el trabajo, relaciones entre padres e hijos y violencia. También trato diversas clases de síntomas como: ansiedad, ataques de pánico, fobias, trastornos de alimentación, entre otros. Actualmente, la temática que está muy presente en las sesiones es todo lo relativo al COVID-19. Este virus vino a irrumpir la realidad psíquica de las personas y despierta mucha preocupación, incertidumbre y miedos.

Es una experiencia tan atípica que muchos pacientes lo vivencian como si estuvieran viviendo una película de terror, sintiéndose protagonistas de una ficción. La angustia con la que llega el paciente al consultorio es el motor y la guía para poder trabajar y adentrarnos en su conflictiva.

¿Qué has aprendido en estos años de profesión?

La verdad, te confieso, que he aprendido a adaptarme. Si bien mi orientación es Psicoanalítica no me considero una profesional de la vieja escuela, en donde sólo el paciente es quien habla y el analista emite algún que otro sonido. No profeso el fanatismo a ultranza ni tampoco una modalidad ortodoxa.

Considero que los tiempos han cambiado y uno, como profesional, también tiene que adaptar la técnica a la actualidad. Pienso que esa es la manera de sostener un método efectivo y así ayudar a aquel que padece. Además, en “Tiempos del Coronavirus”, los Psicólogos (como tantos otros profesionales de la Salud) jugamos un rol fundamental para el paciente logrando tratar los efectos de la pandemia.

¿Cuáles son las satisfacciones que te da desempeñarte como Psicóloga?

A lo largo de estos años, me siento afortunada de poder trabajar de lo que me apasiona. Son muchas las satisfacciones recibidas ya que se trabaja con la sensibilidad de una persona y sobre sus intimidades. Es muy importante la relación que se genera con el paciente dado que te viene a contar lo más profundo, aquello que le duele, que lo avergüenza, que se critica de sí mismo, que ni siquiera puede nombrar y que lo deja expuesto.

Por eso, el poder trabajar en conjunto a través de un vínculo terapéutico es lo que, poco a poco, contribuye a dar cuenta de que “poner palabras” a aquello que opera desde las profundidades es el camino para aliviar su padecer.

No te voy a negar que el tratamiento psicológico lleva su tiempo. Es un proceso que depende de la singularidad de cada paciente y en donde avanza el análisis. Se disfruta cuando se va viendo como la persona comienza a andar por caminos antes impensados y se anima a transitar por territorios temidos. También, cuando encuentra las respuestas a sus interrogantes y cuando se alivian sus síntomas, es realmente maravilloso y muy gratificante como profesional.

¿Qué le dirías a alguien que nunca hizo terapia?

Le diría que no se pierda la posibilidad de construir un espacio propio de reflexión, un lugar de encuentro consigo mismo. También, le anticiparía que habrá momentos buenos y otros que no lo son tanto, pero que a lo largo de este proceso (que lleva su tiempo) el resultado será positivo. Vale la pena animarse a transitar este camino hacia el autodescubrimiento.

Para contacto: Virginia Martinez Coria - Lic. en Psicología (M.N. 45.815) // Zona de atención: Caballito Norte y Modalidad Online // Consultas: +549 1150283895 // licmartinezcoria@gmail.com.