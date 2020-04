Lic. Viviana Lacher: dietas saludables y en función de tu cuerpo

Viviana Lacher es licenciada en Nutrición. Con un amplio conocimiento en el campo, hoy le cuenta a Caras sobre cómo tratar diversas patologías para lograr una mejor calidad de vida y un cuidado de nuestro cuerpo. “La gran mayoría de los pacientes buscan revertir su obesidad o sobrepeso. Esto trae otras consecuencias asociadas a desarrollar mayor predisposición a diabetes, hipertensión, dislipidemias, síndrome de ovario poliquístico, apneas respiratorias, entre otras”, comenta la profesional.

Te especializas en dietas cetogénicas. ¿En que se destacan y cuál es su objetivo?

El objetivo de la dieta cetogénica es perder excesos de grasa. Para ello se busca evitar la elevación de la insulina en sangre, que es la hormona por excelencia que forma grasa y que evita que la misma se pierda. Una dieta baja en carbohidratos es la base para lograr la perdida de esta grasa. Sin embargo, para que esta dieta funcione, no solo deberían reducirse los carbohidratos sino también las proteínas ya que su exceso podría obstaculizar la pérdida de grasa. La confusión viene cuando se cree que basta con reducir de manera importante los carbohidratos. Estas estrategias nutricionales no funcionan igual en todos los pacientes, e incluso puede que no sean recomendables en muchas personas. Por lo que analizamos cual es el mejor camino en cada caso.

¿Qué beneficios tiene la dieta cetogénica?

Una dieta cetogénica personalizada, permite un descenso de peso más rápido que con cualquier dieta tradicional. Se ve un importante descenso en el porcentaje de grasa corporal y la masa muscular permanece intacta y en muchos casos aumenta. A su vez, también Disminuye el perímetro abdominal y los análisis bioquímicos mejoran considerablemente.

Trabajas con la obesidad y el sobrepeso. ¿qué problemáticas traen estas enfermedades?

El exceso de peso trae consecuencias no solo corporales, también se sufre baja autoestima, tristeza, ganas de encerrarse en uno mismo y a menudo se esquivan encuentros deseados. Por el contrario, cuando se baja de peso, aumenta la autoestima, la alegría y la felicidad.

¿Cuáles son las modalidades y metodologías de las sesiones?

La modalidad es presencial en mis consultorios de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y en Nueve de Julio, Provincia de Buenos Aires. En estos tiempos de cuarentena, la atención es online por videollamadas.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

La mayor satisfacción es ver las experiencias reales de mis pacientes. Cuando gracias al nuevo estilo de vida han logrado dejar la medicación, y que pueden volver a atarse los cordones de las zapatillas sin que la panza se lo impida. También me hace feliz ver que pueden volver a correr para tomarse el colectivo con mayor energía y cuando me cuentan emocionados que volvieron a ponerse el pantalón que hacía varios años que no entraba.

Para contacto: Lic. Viviana Lacher – Nutricionista (M.N 5356 - M.P. 2484) // lic.vivianalacher@gmail.com.