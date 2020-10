Liliana Antonacci: un día poderoso es posible

La profesión base de Liliana Antonacci es la Ing. Agrónoma. “He cursado posgrados en Producción Animal y siempre he estado en contacto con la gente”, Liliana que, a partir de 2016, en su búsqueda constante de sentido y autonoconocimiento se certificó como Coach en la Uba y Contacots LatinoAmérica.

- ¿Cómo y cuáles fueron sus primeros pasos profesionales?

Mis primeros pasos fueron durante la década del 80 con las comunidades mapuches, bajo la bendición de Monseñor Jaime de Nevares, obispo emérito de la diócesis de Neuquén. Tal vez si en esos comienzos hubiera conocido el coaching, hubiera sacado con más ímpetu todas mis potencialidades para acompañar a la gente. De todos modos, cumplí mi misión en esas comunidades como mentora en huertas comunitarias. Mi especialidad como Ingeniera Agrónoma, es la Nutrición de Vaca Lechera. Junto al Dr. Gagliostro hemos transferido la tecnología Leche CLA INTA a la empresa láctea Verónica y a otras de la Argentina y Uruguay. A través de la alimentación estratégica de los rumiantes obtenemos una leche reducida en grasa saturada y con un aumento significativo de Ácido Linoleico Conjugado (CLA), una molécula promisoria contra algunos cánceres, antiaterogénica y otras bondades para la salud humana.

- ¿Qué es el coaching para usted y cuál siente que es su misión con esta herramienta?

El coaching para mi es una filosofía de vida, no únicamente una herramienta. Siento una auténtica pasión por el poder de trasformación que produce en las personas. Mi misión como coach es acompañar a mujeres que han superado los 50 años que quieren permanecer productivas, proactivas, emprender y sentirse plenas. Durante el proceso de transformación las acompaño a desentrañar sus dudas, inseguridades y miedos, les propongo que encuentren su Magia, su misión y visión en sus vidas.

Las acompaño en el descubrimiento de su propio potencial y de sus recursos internos. Ante sus deseos y necesidades les ofrezco una cálida y profunda solución. Sé de qué hablo, ya que todo eso lo he transitado y superado yo misma. Las acompaño en su camino hacia la conquista de sus deseos, sus sueños y objetivos con la elaboración de un plan que ellas mismas elaboran. Durante las sesiones de coaching con el método El Elemento Humano®, podrán valorar diferentes posibilidades y alternativas de actuación que quizás, hasta este momento, no habían decidido tener en cuenta. A mediados de noviembre haré el taller gratuito "7 hábitos de mujeres altamente eficaces". Si me escriben a mi mail, les envío el link para participar.

Datos de contacto : www.lacoach.com.ar - Mail: liliana@lacoach.com.ar - FB: Liliana Antonacci Coach - IG: lantonaccicoach - Linkedin: Liliana Antonacci.