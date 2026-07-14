Lolettas: una marca  que inspira

Lorena, ¿cómo decidiste comenzar con tu marca?
Todo comenzó a raíz de un momento muy difícil: el fallecimiento de mi papá. Tenía solo 15 años y tuve que empezar a trabajar para ayudar en casa. Éramos tres hermanos menores y una mamá que trabajaba todo el día, así que me dividía entre el estudio y el trabajo. Más adelante, mientras seguía trabajando, incluso en una zapatería, estudié Radiología.
Con los años fui creciendo en el mundo comercial y trabajé mucho tiempo para marcas como Stone y Satori.
Nunca imaginé que aquel dolor tan grande por la pérdida de mi padre se transformaría, con el tiempo, en el motor y la fuerza para construir Lolettas. Hoy miro hacia atrás y siento que cada paso, cada esfuerzo y cada sacrificio valieron la pena.
¿Qué servicios y propuestas brindás hoy?
A través de Lolettas ofrecemos indumentaria femenina seleccionada con mucho amor, complementada con un asesoramiento personalizado, atención cercana y envíos a todo el país.
Pero detrás de los productos hay una historia muy especial. Cuando nació mi segundo hijo, nació también Lolettas en un pequeño rincón de mi casa, con apenas dos termos y unas pantys de Victoria’s Secret. Empezó como un sueño muy simple que creció paso a paso: primero pasamos a un local pequeño y luego nos mudamos al espacio actual, donde la marca se consolidó y logró conectar con cada vez más mujeres.
¿Cómo te proyectás a mediano plazo?
Me imagino expandiéndonos, llegando a más rincones del país y fortaleciendo la identidad de la marca. Mi objetivo es seguir innovando, ampliar nuestras propuestas y continuar construyendo una relación genuina con cada clienta. Quiero que Lolettas siga siendo sinónimo de cercanía, calidad y confianza. Además, tengo el gran proyecto de comenzar a desarrollar y fabricar mis propias prendas.
¿Qué te diferencia en el mercado?
Nuestra mayor diferencia es el trato humano y la autenticidad de nuestra historia. Todo fue construido con mucho esfuerzo, paso a paso.
Uno de los momentos más increíbles llegó cuando nuestros buzos se volvieron un verdadero furor. Recibir un mensaje de Pampita fue algo que no podía creer, ¡pensé que era una broma! Después se sumaron otras figuras muy conocidas, como la esposa del Dibu Martínez.
Más allá de la popularidad, lo que valoro es que compartimos momentos hermosos: charlas de horas tomando mate o café y hablando de la vida. Son experiencias humanas que jamás imaginé vivir cuando empecé.
Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?
Volvería a elegir exactamente el mismo camino. Cada etapa, incluso las más difíciles, me dejó una enseñanza. Desde aquella adolescente que trabajaba para ayudar a su familia hasta la mujer que hoy ve crecer su propia marca, todo tuvo un sentido. Los desafíos, los errores y los aciertos fueron parte del aprendizaje que me permitió llegar hasta donde estoy hoy, siempre con valores y humildad.
Y nunca olvido que la vida es una montaña rusa: un día estás arriba, otro en el medio y también podés estar abajo. Lo importante es seguir adelante, confiar en Dios, trabajar con amor y no dejar de soñar.
Lolettas
Instagram @lolettas_
Was 1127892451