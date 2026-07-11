El novio de Indiana Cubero la sorprendió en una sesión de fotos y reveló qué lo enamoró: "Potra"

Indiana Cubero cautivó las redes sociales al mostrarse con su pareja Thiago Silvero. La joven fue protagonista de una sesión de fotos para una nueva campaña textil y el jugador la sorprendió con su visita inesperada. Fue en ese momento que ambos decidieron compartir qué los enamoró uno del otro, y cuánto tiempo llevan juntos.

Por primera vez, Indiana Cubero y su novio dieron detalles de su noviazgo

Indiana Cubero atraviesa un gran presente tanto en lo personal como en lo profesional. Mientras da sus primeros pasos en el mundo del modelaje con campañas y producciones de moda, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero vivió una jornada de trabajo muy especial al recibir una inesperada visita: su novio, Thiago Silvero.

La joven de 18 años compartió en sus redes sociales el backstage de una producción realizada para una firma de indumentaria, donde posó con un look de inspiración street style, con fuertes guiños a la estética dosmilera. Su outfit combinó prendas urbanas y un estilo descontracturado que reflejó una de las tendencias más fuertes de la temporada.

Indiana Cubero y Thiago Silvero

En medio de las fotos, Thiago Silvero apareció por sorpresa para acompañarla y, aunque se mostró algo tímido frente a la cámara, terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas del detrás de escena. Con un poco de pudor, el futbolista aceptó responder algunas preguntas sobre su relación con Indiana Cubero.

La primera fue cómo veía a su novia durante la producción. Sin dudarlo demasiado y entre risas, lanzó una sola palabra: "Potra". Inmediatamente, mientras Indiana Cubero sonreía, él agregó: "Esto no lo hice nunca", en referencia a su participación frente a las cámaras. Además, durante la charla ambos revelaron que ya llevan siete meses de relación.

Al ser consultados sobre cómo celebrarían el nuevo aniversario de noviazgo, Thiago Silvero contó que primero debía cumplir con sus compromisos deportivos. "Yo primero tengo que entrenar a la mañana y después vamos a comer", explicó. Sin embargo, la pregunta más romántica llegó al final: ¿Qué fue lo que los enamoró del otro?.

Thiago Silvero no dudó en responder: "Todo, todo... la sonrisa", dijo mientras miraba a Indiana Cubero. Ella, por su parte, también se mostró completamente enamorada y destacó las cualidades que más admira del futbolista. "También muchas cosas... la humildad, la bondad", aseguró. Con este tierno intercambio, la pareja dejó al descubierto la complicidad que construyó en estos meses de relación.

Así, Thiago Silvero, el novio de Indiana Cubero, la sorprendió en una sesión de fotos y reveló que "la sonrisa" de la modelo lo enamoró por completo. Asimismo, se mostró orgulloso de acompañarla en una jornada laboral para una conocida marca de ropa.

Quién es Thiago Silvero, el futbolista que conquistó a Indiana Cubero

Thiago Silvero nació el 27 de abril de 2006 en Buenos Aires y es una de las nuevas promesas del fútbol. Formado en las divisiones juveniles de Vélez Sarsfield, el joven actualmente se desempeña como marcador central, destacándose por su porte físico, su firmeza en la marca y su capacidad para imponerse en el juego aéreo.

Tal como trascendió, Thiago Silvero mostró condiciones que lo posicionaron como una de las promesas con proyección europea y hasta de la Selección Argentina sub-20. En cuanto a su vida personal, prefiere mantenerla en absoluta reserva. Sin embargo, en algunas ocasiones comparte sus momentos románticos junto a Indiana Cubero.

Thiago Silvero e Indiana Cubero

Su creciente popularidad se refleja en su entorno digital, la cual reúne a más de 37 mil usuarios: entre sus seguidores figura el productor Bizarrap, una señal de cómo su figura empieza a trascender el ámbito estrictamente deportivo y se proyecta hacia otros círculos de influencia. También, se encuentra Nicole Neumann confirmando así el fuerte lazo que lo une a la familia.