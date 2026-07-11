Darío Barassi acostumbra en sus redes sociales a mostrar la intimidad de sus vacaciones familiares. En esta oportunidad, el actor, que se escapó del frío de Buenos Aires y se trasladó a España, se mostró disfrutando del verano europeo junto a su esposa Lucía Gómez Centurión y sus dos hijas.

Así son las soñadas vacaciones de Darío Barassi y su familia en Ibiza

Tras varios meses de intenso trabajo, Darío Barassi hizo una pausa en su agenda y armó las valijas junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, y sus dos hijas, Emilia e Inés, para disfrutar de unas vacaciones familiares en Ibiza.

Desde uno de los destinos más exclusivos de Europa, la pareja compartió un álbum de postales que refleja días de playa, gastronomía y momentos de relax frente al mar. Mediante sus historias de Instagram, Darío Barassi mostró gran parte de la intimidad del viaje. Una de las primeras imágenes retrata el almuerzo que disfrutaron: burrata acompañada por tomates cherry, duraznos grillados, hojas de albahaca y aceite de oliva, jamón crudo cortado en finas fetas y tostadas con tomate rallado y aceite de oliva.

Las mejores fotos de las vacaciones de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión en Ibiza

En otra postal, se puede ver a Lucía Gómez Centurión abrazada a Darío Barassi. Ambos se muestran sonrientes y con looks relajados, ideales para una jornada de playa. El artista eligió una camisa azul marino de lino, gorra y anteojos de sol, mientras que ella apostó por una camisa amplia en tono camel y gafas oscuras.

La pareja también compartió tiernas imágenes junto a sus hijas. En una de ellas, Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión aparece abrazando y besando a sus pequeñas, reflejando así la complicidad que los une. En otra fotografía, la pareja posa por separado con cada una de ellas.

Las mejores fotos de las vacaciones de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión en Ibiza

En una de las publicaciones, Darío Barassi aprovechó para dedicarle unas tiernas palabras a su hija Inés: "Ella todo lo transforma en arcoíris. Ella es alegría e intensidad. Ella es mágica". En otro posteo, Emilia fue la protagonista de su mensaje. "Pegados todo el día", escribió el conductor.

Darío Barassi compartió el paradisíaco destino que eligió para vacacionar con su familia

Además de los momentos familiares, Darío Barassi dejó ver algunos detalles del destino elegido: Ibiza. Este sitio de España se destaca por su extensa playa de arena clara y el azul intenso del mar Mediterráneo. Feliz y relajado, dejó ver algunos rincones del lugar mediante su cuenta de Instagram. A las pocas horas, cosechó una lluvia de "likes" y mensajes positivos por parte de sus miles de seguidores.

Así, las mejores fotos de las vacaciones de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión dejaron en claro que Ibiza se convirtió en el escenario ideal para desconectarse de la rutina, compartir tiempo con sus hijas y disfrutar de unos días soñados donde el descanso, la buena gastronomía y los momentos en familia son protagonistas.