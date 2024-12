Los colores de mi vida

CREDITO CARAS

A mí me pasaba que, al vestirme con diferentes tonalidades, mis ojeras parecían más marcadas o mi piel lucía apagada. Comprendí, cuando estudié Asesoramiento de Imagen que cada persona tiene una paleta de colores única que resalta su belleza natural.

Hoy quiero compartir con vos cómo conocer mi colorimetría personal transformó mi forma de vestir. Al identificar los colores que más me favorecen, aprendí a crear looks que me hacen sentir segura y radiante. No es lo mismo una salida casual con amigas que una reunión de trabajo. Cada ocasión requiere una elección de colores estratégica.

Existen colores cálidos, fríos y neutros. Hacer un diagnóstico sirve para identificar cuáles son esos tonos que nos armonizan para hacer mejores compras y combinaciones. A modo de ejemplo, en mujeres que gustan dejar su color de cabello natural con canas, su colorimetría dará un giro a fría, si anteriormente se la percibía cálida. Implica que ¿dejarás de usar los colores que te gustan? Al contrario, saber tu colorimetría te da la posibilidad de ser creativa y tener otros recursos para seguir usándolos de manera diferente.

Los colores son más que simples tonalidades, son un lenguaje que nos permite expresar nuestra personalidad y conectar con los demás. Al elegir conscientemente nuestros colores, estamos comunicando quiénes somos y cómo queremos que nos perciban. ¿Se trata de moda? ¡No! Se trata de aprender a valorizar la belleza que cada una tiene, ¡única e irrepetible!

Al fin y al cabo, vestir los colores adecuados, es como llevar una sonrisa.

Nati Nanni

Asesora de Imagen

