Los Guardianes de los Cristales

¿Cómo inició este proyecto?

Todo comenzó en Brasil trabajando de artesano y músico callejero. Un 23 de febrero, en Río de Janeiro, volviendo de la playa me encuentro con el auto desvalijado: me habían robado todas las herramientas de trabajo. Buscando recursos para poder regresar a mi hogar, en Tierra del Fuego, observo que en el baúl, se habían dejado un bolso con piedras patagónicas que había recolectado en el camino. Con los pocos recursos que tenía, comencé a producir algunos collares y así me encontré con una persona que me aconsejó ir a Mina Gerais, la capital nacional minera de Brasil. A pesar de haber sufrido aquel infortunio, decidí a emprender ese viaje y ahí comencé el cambio en mi vida. De esta manera nace Aref Artesanías. La palabra Aref la tomo de mis raíces armenias y significa sol, quien fue la luz que me guio en este camino.

¿Qué consideran que es su diferencial en el mercado?

El mundo mineral no deja de maravillarnos; en cada piedra, gema y cristal podemos encontrar un portal galáctico para ver un poco más allá. Las piedras en sí, son manifestaciones geológicas que la naturaleza ha sabido formar a través del tiempo amalgamando diferentes elementos del universo; estas combinaciones han dado origen a infinitas variedades de cristales. Es por ello que nos apasiona brindarles a las personas la posibilidad de acercarse a esta experiencia.



¿Qué buscan las personas en las gemas?

La utilización de las gemas, nos propone a través de frecuencias sensoriales, rearmonizar nuestro cuerpo, mente y espíritu invitándonos a canalizar la energía natural de la vida. Además la morfología, procedencia y composición química nos da el gusto de apreciar la belleza única de cada ejemplar, enriqueciendo y revitalizando nuestros ambientes con su presencia.

¿A qué público está dirigido?

Hay una gran diversidad de público que elije nuestros cristales. Al espacio han llegado celebridades, artistas, coleccionistas, diseñadores de moda, terapeutas holísticos y personas con la curiosidad de descubrir un mundo nuevo. No estamos orientados a ningún segmento o genero en particular.

¿Qué productos ofrecen al público?

Nuestro catálogo es muy amplio en variedades y tamaños, lo cual nos permite distribuir insumos para artesanos, orfebres y joyeros, como también proveer material a locales, paisajistas, emprendedores y mayoristas.

¿Cuál es el vínculo que se genera con los clientes?

Es algo especial, muy íntimo. Nos enfocamos en brindarles una atención personalizada y acompañar las inquietudes de ellos ofreciendo el mejor precio del mercado.

¿Cuáles son los métodos de venta y envíos?

El perfil de Instagram y Facebook nos permite acercarnos directamente a cualquier punto geográfico con una propuesta diferente para cada uno de ellos. Realizamos envíos al interior y exterior del país. Además recibimos visitas con turno previo en nuestro espacio.

¿Dónde están ubicados?

Nos encontramos en Olivos, Zona Norte.

Datos de contacto:

Celular: (+549)11-5658-4660.

Instagram: Aref_Artesanias

Facebook: Areff Artesanias